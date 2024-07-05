Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на выводе вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Это, по его словам, является обязательным условием для полного и окончательного завершения конфликта на Украине.

Российское руководство продолжает занимать жесткую позицию в отношении урегулирования конфликта на Украине. Президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вновь обозначил ключевое условие Москвы для прекращения боевых действий – полный вывод украинских войск с территорий четырех регионов. Кремль не намерен идти на уступки и готов добиваться реализации своих требований.

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Владимир Путин заявил, что Россия выступает за "полное и окончательное завершение конфликта" на Украине. При этом президент назвал обязательным условием для этого вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Путин подчеркнул, что речь идет не о временном перемирии или паузе, которая позволила бы Киеву восстановить силы. Российская сторона настаивает на полном и окончательном прекращении боевых действий на этих территориях. Москва не согласна на какие-либо компромиссные решения, а требует полного вывода украинских войск.

Помимо этого ключевого условия, по словам президента, существуют и другие требования для завершения конфликта, но они являются предметом дальнейших обсуждений. Путин напомнил, что эти требования были озвучены им ранее, в ходе выступления в МИД 14 июня.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее называл условием для переговоров уважение территориальной целостности Украины. Однако Россия отвергает этот подход, настаивая на своих требованиях. Москва готова добиваться реализации своих условий, не идя на компромиссы.

Ключевой площадкой для поиска путей урегулирования конфликта Украина считает саммит мира. Однако на первую встречу в этом формате, прошедшую в середине июня в Швейцарии, Россия приглашена не была.