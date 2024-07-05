Tesla начала связываться с некоторыми владельцами первых Cybertruck, чтобы сообщить им о намерении заменить электрическую трансмиссию. Автопроизводитель заявляет, что новый приводной блок «обладает повышенной эффективностью и надежностью».

Tesla продолжает активно развивать и совершенствовать свои модели электромобилей, даже после начала их серийного производства. Так, компания объявила о планах по модернизации электрической трансмиссии своего пикапа Cybertruck, чтобы повысить ее эффективность и надежность. Это очередное свидетельство того, что Tesla не останавливается на достигнутом и постоянно стремится улучшать свои разработки.

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Согласно полученной информации, Tesla начала связываться с владельцами первых экземпляров Cybertruck, чтобы сообщить им о предстоящей замене электрической трансмиссии в их автомобилях. Автопроизводитель заявляет, что новый приводной блок, который будет установлен, «обладает повышенной эффективностью и надежностью» по сравнению с текущей версией.

При этом Tesla не уточнила, будет ли заменяться именно передний двигатель или вся трансмиссия целиком. Все Cybertruck в настоящее время оснащены как минимум двумя электромоторами. Компания подчеркнула, что нынешний привод не представляет опасности для вождения, а новая модернизированная версия является просто более усовершенствованной.

Поставки Cybertruck начались в конце прошлого года, и Tesla предпочитает вносить изменения в свои модели по мере готовности, а не придерживаться традиционного годового цикла обновлений. Это может означать, что инженеры компании обнаружили возможности для дальнейшей оптимизации характеристик электродвигателей Cybertruck.

Стоит отметить, что Tesla нередко выпускает свои автомобили не в полностью доработанном виде, а затем постепенно дорабатывает их, внедряя усовершенствования. Так, даже Cybertruck до сих пор не оснащен всеми заявленными функциями систем помощи водителю. Поэтому текущая модернизация электрической трансмиссии может быть лишь началом более масштабной программы улучшений для этой модели.