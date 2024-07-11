Норвежская компания приступила к разработке первой в мире полномасштабной самосборной системы для установки ветряных турбин. Этa технология под названием WindSpider обещает значительно снизить расходы на возведение морских ветряных электростанций.

Ветроэнергетика играет ключевую роль в глобальном переходе к чистой энергии. Однако строительство и установка современных ветряных турбин сопряжены с огромными затратами, связанными с использованием тяжелой техники и специализированного оборудования. Новаторская разработка норвежской компании может решить эту проблему, открыв новые возможности для развития морской ветроэнергетики.

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Компания WindSpider приступила к разработке первой в мире полномасштабной самосборной системы для установки ветряных турбин. Эта инновационная технология позволяет собирать башни и монтировать лопасти непосредственно на месте, устраняя необходимость в использовании громоздких кранов.

Современные ветряные турбины поражают своими гигантскими размерами - их башни достигают сотен футов в высоту, а генераторы мощностью более 20 МВт требуют привлечения огромных кранов-судов для установки. Такие операции сопряжены с колоссальными затратами, которые могут достигать сотен тысяч долларов в день.

Технология WindSpider решает эту проблему. Она построена на принципе самостоятельной сборки башни и монтажа лопастей с помощью небольших подъемных механизмов, установленных непосредственно на конструкции. Это позволяет использовать сравнительно небольшие и недорогие крановые суда, значительно сокращая расходы на установку.

Еще одна инновация WindSpider – специальный "инструмент для лопастей", который удерживает их в неподвижном положении во время подъема, даже при сильном ветре. Это снижает риски и повышает безопасность монтажных работ.

Компания обещает, что ее технология не только сократит затраты на установку ветряных электростанций, но и позволит экономить на ремонте и обслуживании в течение всего срока службы турбин.

Недавно норвежская компания получила грант на продолжение разработки своей системы, включая создание первого полномасштабного прототипа. Этот проект знаменует начало перехода к новому этапу развития морской ветроэнергетики, который может значительно повысить ее экономическую эффективность.