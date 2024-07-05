Россия поставила Индии 35 000 новейших автоматов Калашникова АК-203, произведенных на совместном российско-индийском предприятии. Это очередной шаг в рамках стратегического партнерства двух стран в сфере военно-технического сотрудничества.

Стратегическое партнерство России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества продолжает укрепляться. Очередным шагом в этом направлении стала крупная поставка современных российских вооружений в Индию. Государственная корпорация "Ростех" сообщила о передаче Министерству обороны Индии 35 000 новейших автоматов Калашникова АК-203, произведенных на совместном предприятии двух стран.

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Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, расположенное в Индии, выпустило и передало эти 35 000 автоматов Калашникова АК-203 индийским военным. Российскими учредителями этого предприятия являются "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников", входящие в состав государственной корпорации "Ростех".

Завод Indo-Russian Rifles Private Limited, созданный недалеко от города Корва в штате Уттар-Прадеш, в итоге произведет около 670 000 автоматов АК-203 для индийских вооруженных сил. Из них 600 000 будут выпущены непосредственно на этом предприятии, что сделает Индию первой иностранной страной, начавшей производство модернизированной 200-й серии автоматов Калашникова.

Ранее, в 2022 году, индийская армия уже получила поставки 27 000 автоматов АК-203, произведенных на этом совместном предприятии. Эти поставки стали продолжением первой партии в 70 000 единиц, поступившей в Индию в начале 2022 года.

Производство АК-203 в Индии полностью соответствует инициативам "Make In India" и "Self-Reliant India", направленным на локализацию производства вооружений в стране. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком высококачественных оборонных решений.

В "Ростехе" отмечают, что автоматы АК-203 производятся в Индии с использованием эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании. Это обеспечивает высокое качество продукции и соответствие заявленным характеристикам. Модернизированная версия легендарного АК-47 обладает улучшенными характеристиками и надежностью, сохраняя при этом присущую оружию Калашникова прочность.