Компания Zalman выпустила новый флагманский радиатор с воздушным охлаждением CNPS14X DUO BLACK. Устройство отличается двухбашенной конструкцией и впечатляющей номинальной теплоотдачей до 270 Вт, что делает его одним из самых мощных решений для энтузиастов.

Многие пользователи компьютера и особенно геймеры всегда ищут самые эффективные решения для охлаждения своих высокопроизводительных систем. Именно для таких пользователей компания Zalman выпустила новый флагманский радиатор с воздушным охлаждением CNPS14X DUO BLACK.

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Новинка Zalman CNPS14X DUO BLACK выделяется своей двухбашенной конструкцией, которая позволяет достичь впечатляющей номинальной теплоотдачи до 270 Вт. Радиатор оснащен шестью затемненными тепловыми трубками особой конструкции RDTH, находящимися в непосредственном контакте с медным основанием. Этот подход, по заявлению Zalman, позволяет минимизировать тепловое сопротивление и обеспечивает высокую эффективность охлаждения.

Для обеспечения необходимого воздушного потока CNPS14X DUO BLACK комплектуется двумя вентиляторами AF120 толщиной 26 мм. Эти вентиляторы оснащены подшипниками HDB и имеют кольцевую структуру лопастей "акулий плавник", что позволяет снизить вибрацию и шум. Заявленные характеристики вентиляторов впечатляют: диапазон скоростей 600-2000 об/мин, максимальный воздушный поток 69,12 куб. футов в минуту и статическое давление 2,01 мм вод. ст. при уровне шума не более 29,7 дБ.

Верхняя часть башен радиатора выполнена из инженерного АБС-пластика, что придает устройству более изысканный внешний вид. CNPS14X DUO BLACK совместим с современными платформами Intel LGA 1700/1200/115X и AMD AM5/AM4/AM3, а в комплекте поставляется качественная термопаста Zalman ZM-STC8 с теплопроводностью 8,3 Вт/м·К.

Конструкция лопастей вентилятора



