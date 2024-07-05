Согласно последним утечкам, компания Vivo готовит к выпуску новый компактный смартфон X200, который будет отличаться плоским дисплеем и продвинутыми камерными характеристиками. Устройство должно стать более доступной альтернативой старшей модели X200 Pro.

На фоне общей тенденции к увеличению размеров смартфонов, китайский производитель Vivo, похоже, готовит освежающее предложение для поклонников компактных устройств. Согласно последним утечкам, компания работает над выпуском модели X200, которая будет отличаться более компактными размерами и рядом интересных технических особенностей.

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Согласно информации от надежного инсайдера Digital Chat Station, Vivo X200 будет иметь плоский дисплей, в отличие от изогнутой панели, используемой в старших моделях X100 и X100 Pro. Размер экрана, вероятно, составит 6,4 или 6,5 дюйма, что делает устройство более компактным по сравнению с 6,7-дюймовым X200 Pro.

Несмотря на более скромные габариты, Vivo X200 обещает впечатляющие характеристики камеры. Устройство получит тройной модуль с 50-мегапиксельной основной камерой и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Кроме того, смартфон будет оснащен фирменным чипом Vivo для улучшения фотографий, а также оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.

Под капотом Vivo X200 будет работать процессор Dimensity 9400 - новейший чип MediaTek, который также используется в старшей модели X200 Pro. Этот мощный 5-нанометровый чип должен обеспечить высокую производительность и энергоэффективность устройства.

Интересно, что Vivo, по-видимому, стремится предложить компактную альтернативу своему флагману X200 Pro, который получит более крупный 6,7-дюймовый дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Таким образом, Vivo X200 может стать привлекательным вариантом для пользователей, предпочитающих более удобные в использовании смартфоны.

Хотя автор утечки не назвал устройство напрямую, большинство признаков указывают на то, что речь идет именно о Vivo X200. Учитывая растущий интерес к компактным смартфонам, данная модель может стать интересным предложением на рынке.