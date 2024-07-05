Технологический гигант Google, похоже, намерен использовать Индию в качестве ключевого экспортного центра для своей линейки смартфонов Pixel. Компания уже начала налаживать производство в стране и готовится поставлять устройства на рынки Северной Америки и Европы.

Стремясь расширить свое присутствие на глобальном рынке смартфонов и диверсифицировать производственные мощности, технологический гигант Google, похоже, делает ставку на Индию. Согласно последним сообщениям, компания планирует экспортировать свои фирменные устройства Pixel, производимые в Индии, на ключевые рынки США и Европы.

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Как сообщает источник, близкий к ситуации, Google уже начала пробное производство смартфонов Pixel в Тамил Наду, южном штате Индии, в партнерстве с крупным контрактным производителем Foxconn. Последняя также является ключевым производителем устройств для Apple, что говорит о высоком потенциале индийского региона.

Помимо Foxconn, Google также ведет переговоры с другим индийским контрактным производителем – Dixon Padget Electronics. Согласно плану, Dixon будет заниматься выпуском базовых моделей Pixel, в то время как Foxconn возьмет на себя производство более премиальных версий линейки. Ожидается, что сотрудничество с Dixon начнется во второй половине этого года.

Индия предлагает Google ряд преимуществ для организации экспортного производства. Помимо низких затрат на рабочую силу, страна также предоставляет различные локальные стимулы, что делает ее привлекательным производственным хабом. Компания планирует сначала поставлять Pixel, произведенные в Индии, на европейский рынок, а затем расширить поставки и на американский рынок.

Интересно, что данная инициатива Google совпадает с анонсом новой серии смартфонов Pixel 9, которая должна выйти раньше обычного срока – 13 августа 2024 года, вместо традиционного октября-ноября. Кроме того, в Сети уже появились первые реальные изображения Pixel 9, демонстрирующие устройство в стильном розовом цвете.