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Intel закрывает производство флагманского Core i9-12900KS и всей линейки процессоров 10-го поколения
Компания Intel объявила о прекращении производства своего флагманского процессора Core i9-12900KS и целого ряда других моделей 10-го поколения. Это знаменует конец эпохи 14-нанометровых процессоров для настольных ПК, на смену которым приходят более производительные и энергоэффективные решения.

Технологический прогресс в индустрии процессоров для персональных компьютеров не стоит на месте. Каждый новый год приносит все более мощные и энергоэффективные чипы, постепенно вытесняя предыдущие поколения. Именно такая участь постигла и некогда флагманский процессор Intel Core i9-12900KS, который компания объявила о прекращении производства.

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Процессор Core i9-12900KS, представленный Intel в качестве топового решения для настольных ПК в линейке Alder Lake, когда-то был одним из самых мощных и быстрых чипов на рынке. Этот 16-ядерный CPU с максимальной тактовой частотой 5,5 ГГц произвел настоящий фурор среди энтузиастов и геймеров. Однако его слава оказалась недолговечной.

Всего через несколько месяцев после выхода i9-12900KS Intel представила новое поколение процессоров Raptor Lake, в котором модель Core i7-13700K продемонстрировала практически идентичные характеристики (частота 5,4 ГГц) по более доступной цене. А флагманский Core i9-13900K и вовсе превзошел i9-12900KS по всем параметрам, предложив 24 ядра и максимальную частоту 5,8 ГГц.

Столкнувшись с таким мощным конкурентом, Intel приняла решение вывести с рынка свой недавний топовый процессор. Согласно данным ZDNET, компания уже инициировала процесс прекращения производства i9-12900KS, который, как ожидается, завершится к январю 2025 года.

Существует целых 30 снятых с производства моделей SKU, начиная от процессоров Pentium Gold и Celeron начального уровня и заканчивая процессорами Core i3-10100F/10105/10300/10305, Core i5-10400F/10500/10600 и процессорами для рабочих станций начального уровня Xeon W- 1250 и т. д., полный список см. на рисунке ниже:

Фактически, уход с рынка Core i9-12900KS и всей линейки 14-нанометровых процессоров Intel знаменует собой конец целой эпохи в истории настольных ПК. На смену этим решениям приходят более современные и энергоэффективные чипы, построенные по 10-нанометровому техпроцессу и предлагающие существенно более высокую производительность.

#intel #alder lake #raptor lake #core i9-12900ks #настольные пк #14-нм процессоры
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Socket LGA 1851 будет в двух вариантах — обычном ILM и ориентированном на оверклокеров RL-ILM
Intel готовится снять с производства процессор Core i9-12900KS и модели 10-го поколения
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