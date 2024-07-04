Компания Realme представила свою новую разработку в области мобильной фотографии - архитектуру искусственного интеллекта под названием Hyperimage+. Эта трехуровневая система сочетает в себе передовую оптику, алгоритмы обработки изображений на базе ИИ и облачное редактирование с использованием ИИ, чтобы вывести качество мобильной съемки на новый уровень.

Современные смартфоны уже давно перестали быть просто средством связи - они превратились в мощные мультимедийные устройства, способные на многое, в том числе и на создание профессиональных фотографий. Однако производители продолжают работать над тем, чтобы сделать мобильную съемку еще более качественной и удобной для пользователей. Именно такую цель преследует компания Realme, представившая свою уникальную разработку в области искусственного интеллекта для фотографии.

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Сегодня в Бангкоке (Таиланд) Realme провела специальное мероприятие, на котором был представлен их новый проект - архитектура искусственного интеллекта для мобильной фотографии под названием Hyperimage+. Эта трехуровневая система включает в себя несколько ключевых элементов.

Первый уровень — это "передовая оптика, состоящая из нескольких линз, перископических линз и больших датчиков", которая станет частью новой линейки смартфонов Realme 13 Pro. Этот флагманский модуль камеры обеспечит высокое качество изображения.

Второй уровень - алгоритмы обработки изображений на основе ИИ непосредственно на устройстве. Они будут анализировать данные снимков и применять различные улучшения для повышения визуального качества фото- и видеоконтента.

Третий уровень - облачное редактирование изображений с использованием ИИ. Этот компонент позволит пользователям дополнительно обрабатывать свои снимки с помощью передовых инструментов на базе искусственного интеллекта.

По словам Фрэнсиса Вонга, руководителя отдела маркетинга продуктов Realme, новая комплексная архитектура Hyperimage+ призвана вывести мобильную фотографию на принципиально новый уровень, предоставляя пользователям "сверхчеткую камеру с ИИ с удобством своего смартфона".