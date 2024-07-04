Согласно информации, раскрытой в профиле LinkedIn руководителя AMD, выпуск популярной игровой консоли Sony PlayStation 4 помог компании избежать банкротства. Разработка и поставки чипов для PS4 стали одним из ключевых факторов, позволивших AMD преодолеть сложный период и выйти на траекторию устойчивого роста.

Компания AMD, известный производитель процессоров и графических чипов, в последние годы демонстрирует впечатляющий рост и финансовые успехи. Однако мало кто знает, что одним из ключевых факторов, позволивших AMD пережить трудные времена и выйти на новый уровень, стало сотрудничество с Sony в разработке легендарной игровой консоли PlayStation 4.

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Согласно информации, раскрытой в профиле LinkedIn Ренато Фрагале, старшего директора AMD по потребительскому и игровому бизнесу OEM-производителей, разработка чипов для PlayStation 4 сыграла ключевую роль в спасении компании от банкротства. В своем профиле Фрагале отметил: "Я руководил командой разработчиков из 15 человек над проектом Sony PlayStation 4, продано более 91 миллиона единиц этой консоли. PS4 считается одним из самых успешных проектов в истории AMD, и он помог AMD пережить кризис банкротства".

Действительно, PS4, выпущенная в 2013 году, стала одной из самых популярных игровых консолей в истории, продажи которой превысили 117 миллионов единиц. AMD поставляла ключевые чипы для этой консоли, заменив устаревшую архитектуру Cell на современную x86-архитектуру. Этот контракт с Sony стал настоящим спасением для AMD, которая в то время переживала серьезные финансовые трудности.

Данные финансовой отчетности AMD подтверждают этот факт. Если в 2013 году компания объявила о чистом убытке в размере 83 миллионов долларов, то уже в 2014 году, после начала поставок чипов для PS4, ее выручка выросла на 4% до 5,51 миллиарда долларов. Хотя чистый убыток увеличился, общая тенденция была положительной, что позволило AMD преодолеть кризис.

С тех пор AMD значительно укрепила свои позиции на рынке. Линейка процессоров Ryzen и графических карт Radeon пользуется большим спросом у геймеров и профессионалов. В 2023 году общий доход компании достигнет 22,7 миллиарда долларов, что свидетельствует о ее впечатляющем росте и финансовом благополучии.