Российская государственная корпорация "Ростех" намерена запустить в Индии производство порохов, необходимых для 125-мм танковых снарядов. Это станет очередным шагом в расширении военно-технического сотрудничества между Россией и Индией.

Развитие военно-технического партнерства является одним из ключевых направлений взаимодействия России и Индии. Наша страна традиционно занимает лидирующие позиции среди поставщиков вооружений для Дели, обеспечивая около 36% рынка. Теперь Россия намерена расширить свое присутствие в Индии, запустив производство важного компонента для танковых боеприпасов.

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Руководство российской госкорпорации "Ростех" сообщило о планах запустить в Индии производство порохов, необходимых для 125-мм танковых снарядов. Ранее "Ростех" уже организовал в Индии изготовление самих снарядов "Манго", предназначенных для танков Т-72 и Т-90.

Теперь, чтобы обеспечить максимальную локализацию производства этих боеприпасов, "Ростех" намерен наладить в Индии и изготовление порохов. Это позволит Индии, как стране-импортеру, развивать собственные производственные мощности в сфере вооружений.

Такое расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Индией является важным шагом, учитывая лидирующие позиции Москвы среди поставщиков оружия для Дели.