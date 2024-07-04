Президент России Владимир Путин заявил, что предложенный Россией план по Украине, при готовности Киева и западных стран его принять, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговорный процесс. Он также поблагодарил страны ШОС за усилия по разрешению конфликта.

Поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине остается одной из ключевых задач для России и международного сообщества. В этом контексте особое значение имеют усилия, предпринимаемые в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участники которой неоднократно высказывали свою заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий.

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На саммите ШОС в Астане президент России Владимир Путин заявил, что Россия предложила еще один вариант урегулирования конфликта на Украине, который при готовности Киева и его западных союзников принять его, позволит "буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры".

По словам Путина, этот план был представлен Россией еще в середине июня. Глава государства поблагодарил страны-участницы ШОС за их усилия по разрешению ситуации на Украине и подчеркнул, что Россия готова учитывать их идеи и инициативы.

Ранее, 14 июня, Путин говорил о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и необходимости выстраивания новой архитектуры, которая бы учитывала озабоченности всех сторон. Очевидно, что предложенный Россией план является частью этих усилий по поиску компромиссного решения украинского кризиса.

Безусловно, реализация этого плана будет зависеть от готовности украинской стороны, а также ее западных покровителей, пойти на конструктивный диалог. Однако сам факт того, что Россия готова предложить конкретные шаги для прекращения боевых действий, свидетельствует о стремлении Москвы к мирному урегулированию ситуации.