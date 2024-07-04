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Дефицит контейнеров у РЖД грозит подорожанием товаров для россиян
Транспортные компании, занимающиеся доставкой грузов по России, столкнулись с серьезными трудностями из-за отказа РЖД предоставлять им контейнеры. Это может привести к росту цен на товары в регионах.

Бесперебойная работа логистических цепочек является важным фактором, влияющим на стабильность экономики и доступность товаров для населения. Однако в последнее время транспортные компании в России столкнулись с серьезными проблемами, связанными с ограничениями со стороны РЖД.

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Как рассказали представители транспортных компаний, с начала весны этого года РЖД отказывается предоставлять контейнеры для перевозки коммерческих грузов. Сотни тонн различных товаров простаивают на складах, ожидая отправки, в то время как стоимость перевозок выросла почти в два раза.

По словам менеджера одной из транспортных компаний Романа, с которым общалась редакция NGS.RU, РЖД объясняет свой отказ загруженностью и необходимостью в первую очередь перевозить уголь и импортные грузы. При этом компания не предоставляет точную информацию о распределении контейнеров между различными видами грузов.

Такая ситуация ставит под угрозу бесперебойное снабжение многих регионов страны товарами первой необходимости. Так, по подсчетам экспертов, отправка одного килограмма мяса по железной дороге может подорожать с 350 до 800 рублей. Это связано с необходимостью использовать более дорогие автомобильные перевозки.

Кроме того, проблемы с контейнерными перевозками создают сложности для участников рынка госзакупок. Многие предприниматели уже сталкиваются с ситуацией, когда они не могут исполнить условия государственных контрактов из-за резкого роста транспортных расходов. Это чревато внесением их в реестр недобросовестных поставщиков.

Представители транспортных компаний, не дождавшись разъяснений от РЖД, уже направили коллективное обращение в администрацию президента с просьбой решить эту проблему. Пока ответа от властей не поступало.

#дефицит #ржд #грузоперевозки #контейнеры
Источник: ngs24.ru
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