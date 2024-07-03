В популярной игре-симуляторе Euro Truck Simulator 2 появился второй полностью электрический грузовик – Scania S BEV. Новинка, созданная на базе шасси Scania S, отличается высокой мощностью и запасом хода до 520 км. Электрические грузовики в игре поддерживают только быстрые миссии с ограниченной дальностью перевозок.





Виртуальный мир грузоперевозок в популярном симуляторе Euro Truck Simulator 2 продолжает развиваться в сторону экологичности. После запуска первого полностью электрического грузовика Renault E-Tech T, в игре дебютировала новая модель – Scania S BEV.

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Согласно информации, Scania S BEV стал вторым в игре полностью электрическим грузовиком. Новинка создана на базе шасси Scania S и использует трехмоторную систему питания мощностью до 400-450 кВт. В сочетании с аккумулятором емкостью 624 кВтч, электрический Scania может проезжать до 520 километров без подзарядки.

По сравнению с топливной версией, салон электрических грузовиков Scania 40 S и 45 S также претерпел некоторые изменения. Здесь можно увидеть индикаторы слепых зон на передних стойках, электронные ручные тормоза и небольшие доработки приборной панели.

Стоит отметить, что электрические грузовики Renault E-Tech T и Scania S BEV, а также другие электрические модели, запланированные к появлению в игре, поддерживают только быстрые миссии с ограниченной дальностью перевозок до 350 километров. Это связано с техническими особенностями и ограничениями для электрического транспорта в виртуальном мире Euro Truck Simulator 2.