Московская компания "Ротек", выигравшая торги на строительство нового аэропорта в Бодайбо, расторгла контракт стоимостью 7,4 млрд рублей. Причиной стала просрочка со стороны заказчика по предоставлению стройплощадки.

Развитие региональной инфраструктуры, в том числе строительство новых аэропортов, является важной задачей для властей многих российских регионов. Правда, как показывает недавний случай в Бодайбо, реализация таких проектов может сталкиваться с серьезными трудностями.

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Московская компания "Ротек", выигравшая в ноябре 2022 года торги на строительство нового аэропорта в городе Бодайбо Иркутской области, приняла решение расторгнуть заключенный контракт стоимостью 7,4 млрд рублей. Причиной этого шага стала просрочка со стороны заказчика по предоставлению стройплощадки.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, за время действия контракта подрядчик успел выполнить работы на общую сумму 29,2 млн рублей. При этом фактически оплачены были работы на 3,8 млрд рублей. Также на портале указаны начисленные подрядчику неустойки за просрочку исполнения обязательств и ненадлежащее исполнение условий договора.

Министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов пояснил, что полномочиями по строительству аэропорта в Бодайбо обладает федеральное агентство Ространсмодернизация, которое и выступает заказчиком работ. Региональные власти в этом вопросе не имеют полномочий, но понимают важность развития аэропортовой инфраструктуры для Бодайбинского района. Поэтому губернатор Иркутской области направил письмо в правительство России с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Напомним, что строительство нового аэропорта в Бодайбо, способного принимать среднемагистральные самолеты, фактически началось в декабре 2023 года, хотя контракт был заключен почти годом ранее. Согласно проекту, длина взлетно-посадочной полосы должна была составить 2,1 км, а перрон рассчитывался на одновременный прием шести воздушных судов.

Можно предположить, что расторжение контракта с компанией "Ротек" стало серьезным ударом по планам по строительству нового аэропорта в Бодайбо. Теперь федеральным властям предстоит найти нового подрядчика и решить вопрос с предоставлением стройплощадки, чтобы не допустить дальнейших срывов в реализации этого важного инфраструктурного проекта.