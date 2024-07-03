Российские регуляторы активно обсуждают вопрос официального разрешения использования стейблкоинов для международных расчетов отечественными компаниями. Эксперты считают, что это может стать важным шагом для упрощения трансграничных платежей российского бизнеса в условиях западных санкций.

На фоне продолжающегося санкционного давления Запада на Россию, российские власти рассматривают возможность легализации применения стейблкоинов для международных расчетов отечественными компаниями. Этот шаг может стать важным решением для упрощения трансграничных платежей российского бизнеса и расширения его возможностей по взаимодействию с зарубежными партнерами.

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Согласно информации, полученной изданием "Известия", Центральный банк России и Министерство финансов активно прорабатывают вопрос официального разрешения использования стейблкоинов для международных расчетов российскими компаниями. По словам заместителя председателя ЦБ Алексея Гузнова, в настоящее время этот вопрос находится в активной проработке, и в ближайшее время он может быть закреплен в соответствующем законодательстве.

Стейблкоины представляют собой разновидность криптоактивов, курс которых привязан к стоимости базового актива, например, доллара США, евро или золота. Благодаря этому они отличаются меньшей волатильностью по сравнению с традиционными криптовалютами, что делает их более удобными для использования в качестве средства платежа. Эксперты считают, что стейблкоины могут стать перспективным инструментом для трансграничных платежей российских компаний в условиях действующих против России западных санкций.

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев отмечает, что стейблкоины и цифровые финансовые активы (ЦФА) могут стать важным источником ликвидности для международных расчетов и позволить формировать долгосрочные ресурсы. Однако, по его словам, пока использование ЦФА для таких целей сопряжено с определенными сложностями, связанными с их низкой ликвидностью и неконвертируемостью.

В то же время стейблкоины, не привязанные к "токсичным" резервным валютам, такие как доллар или евро, могут стать более удобным инструментом для трансграничных платежей, особенно во взаимодействии со странами БРИКС. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчеркивает, что сделки со стейблкоинами сложнее отслеживать регуляторам, что также может быть полезно для российского бизнеса в условиях санкций.

Таким образом, легализация использования стейблкоинов для международных расчетов может стать важным шагом для российских компаний, стремящихся упростить трансграничные платежи в обход ограничений Запада. Эксперты считают этот инструмент перспективным, особенно во взаимодействии со странами БРИКС, и ожидают, что дальнейшее развитие регулирования в этой сфере будет способствовать расширению возможностей российского бизнеса по осуществлению международных операций.