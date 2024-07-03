Российские войска в последние дни наносят ракетные удары по аэродромам Вооруженных сил Украины, нанося серьезный урон украинской авиации. По данным военных экспертов, потери ВВС и армейской авиации Украины в этих атаках становятся неприемлемыми.

Российские вооруженные силы в последние дни усилили атаки на аэродромы и авиабазы Вооруженных сил Украины. Согласно сообщениям военных экспертов, эти ракетные удары наносят серьезный урон украинской авиации, сокращая численность ее боевых самолетов и вертолетов.

реклама

Согласно информации военного обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, российские войска уже второй день подряд наносят ракетные удары по аэродромам ВСУ, нанося украинской авиации неприемлемый ущерб.

Так, накануне Минобороны России сообщило, что российские силы поразили семь украинских самолетов при ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области. А на следующий день ракетный комплекс "Искандер" уничтожил украинский боевой вертолет Ми-24 на аэродроме Полтава.

Эксперт отмечает, что российские беспилотники фиксировали украинские истребители Су-27, стоявшие на открытых стоянках авиабазы Миргород. После этого ракета "Искандер" уничтожила два таких сверхзвуковых самолета, что может составлять до 5% от общего парка Су-27 ВВС Украины.

Аналогичная ситуация повторилась и на аэродроме Полтава, где российский беспилотник обнаружил украинский армейский вертолет Ми-24, после чего по нему был нанесен ракетный удар.

Очевидно, что нехватка средств ПВО сделала украинские авиабазы уязвимыми для атак российских беспилотников и ракет. По оценкам Экса, в ходе этих налетов Украина уже потеряла два истребителя Су-27, два МиГ-29, штурмовик Су-25 и, возможно, вертолет Ми-24.

Эти потери являются неприемлемыми для ВВС и армейской авиации Украины, располагающих лишь несколькими десятками боевых самолетов и вертолетов. Восполнить эти потери будет крайне сложно, несмотря на обещанные поставки истребителей F-16 и Mirage 2000 от европейских союзников.