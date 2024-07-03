Компания убрала из продажи версии 2023 года выпуска, что привело к росту минимальных цен на 19 000 и 100 000 рублей соответственно. Также готовится к выпуску новая спортивная версия Niva Sport.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ продолжает корректировать ценовую политику и модельный ряд своих внедорожников LADA Niva. Компания приняла решение об исключении из продажи комплектаций минувшего года выпуска, что привело к росту минимальных цен на эти модели. Одновременно с этим АвтоВАЗ готовит к выпуску новую спортивную версию Niva, которая должна появиться на рынке до конца следующего года.

реклама

Согласно мониторингу прайс-листов АвтоВАЗа, компания убрала из продажи четыре комплектации как для классической трехдверной LADA Niva Legend, так и для пятидверной LADA Niva Travel.

Так, у LADA Niva Legend исчезли версии Classic, Luxe, Urban и [Black], а у Niva Travel - Classic, Comfort, Luxe и [Black]. Отличием этих комплектаций 2023 года от аналогичных 2024 года выпуска были пониженный экологический класс двигателя "Евро-2" и отсутствие антиблокировочной системы тормозов с электронным распределением тормозных усилий.

В результате этих изменений цены на LADA Niva Legend теперь варьируются от 981 000 до 1 131 000 рублей, в то время как ранее минимальная стоимость составляла 881 000 рублей. Для LADA Niva Travel диапазон цен изменился с 1 250 000 - 1 556 000 рублей до 1 269 000 - 1 556 000 рублей.

Помимо этого, АвтоВАЗ официально подтвердил, что в ближайшее время начнет производство спортивной версии трехдверной LADA Niva Legend - Niva Sport. Новинка получит переработанный экстерьер и интерьер, модернизированную подвеску, дисковые тормоза и более мощный двигатель 1,6 л от LADA Granta Sport мощностью 122 л.с.

Таким образом, АвтоВАЗ продолжает оптимизировать модельный ряд и ценовую политику своих внедорожников LADA Niva, одновременно готовя к выпуску новую спортивную модификацию, которая должна привлечь дополнительных покупателей.