ASUS расширяет свою линейку водяного охлаждения ROG, представив новую версию радиатора ROG STRIX LC III 360 ARGB с встроенным 2,1-дюймовым ЖК-экраном. Этот передовой ЖК-радиатор позволяет пользователям настраивать контент на дисплее, включая информацию о температуре процессора и другие показатели.

ASUS, известный производитель компьютерного оборудования, продолжает инновации в сфере систем охлаждения, представив новую модель радиатора ROG STRIX LC III 360 ARGB с уникальным 2,1-дюймовым ЖК-дисплеем. Этот передовой ЖК-радиатор не только обеспечивает эффективное водяное охлаждение, но и позволяет пользователям настраивать контент на встроенном экране.

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Новый ЖК-радиатор ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB стал результатом сотрудничества компании с производителем систем охлаждения Asetek. В основе решения лежит водяной насос Asetek Gen 7 v2, который обеспечивает эффективное охлаждение.

Ключевой особенностью этого ЖК-радиатора является наличие 2,1-дюймового круглого ЖК-экрана IPS с разрешением 480 x 480 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Пользователи могут настраивать контент, отображаемый на дисплее, с помощью программного обеспечения Ultron Center от ASUS. Это позволяет им выводить статические изображения, анимацию, информацию о температуре процессора, часы и другие данные.

Помимо ЖК-экрана, ЖК-радиатор ROG STRIX LC III 360 ARGB оснащен вентилятором ARGB с максимальной скоростью 2200 об/мин, обеспечивающим высокую производительность охлаждения. Согласно техническим характеристикам, вентилятор способен перемещать до 70,38 кубических футов воздуха в минуту при максимальном давлении 3,92 мм водного столба и уровне шума 36 дБА.

Новый ЖК-радиатор ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB уже доступен на некоторых европейских рынках по цене $275 за черную версию и $286 за белую. Это решение позволяет пользователям не только эффективно охлаждать свои ПК, но и персонализировать внешний вид системы с помощью встроенного ЖК-дисплея.