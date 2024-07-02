Крупные компании, стремясь расширить свое присутствие на российском рынке, зачастую объединяют усилия с надежными финансовыми партнерами. Так произошло и в случае с премиальным китайским автопроизводителем Hongqi, который заключил соглашение о сотрудничестве с Совкомбанком. Совместные программы автокредитования и рассрочки, запущенные компаниями, направлены на повышение доступности премиальных моделей Hongqi для российских потребителей.
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Hongqi, входящий в состав одного из крупнейших автомобильных концернов в мире FAW Group, является ведущим премиальным брендом в Китае. Теперь, благодаря сотрудничеству с Совкомбанком, модели Hongqi станут более доступными для российских покупателей. Совместные финансовые программы предполагают возможность приобретения автомобилей Hongqi HS5 Classic, Hongqi HS5 New, Hongqi I H5 New, Hongqi H9, Hongqi E-HS9 и Hongqi HS3 в кредит или рассрочку на выгодных условиях.
Так, клиенты могут оформить кредит или рассрочку на срок до 84 месяцев без первоначального взноса. Сумма финансирования варьируется от 300 тыс. до 9 млн рублей в зависимости от выбранной программы. Причем для модели Hongqi E-HS9 программа доступна даже для автомобилей 2021 года выпуска.
"Наше сотрудничество с HONGQI — это возможность приобрести роскошный автомобиль на роскошных условиях. Мы уверены, что наши программы рассрочки и автокредитования в совокупности с преимуществами автомобилей HONGQI будут способствовать еще большему росту популярности этой марки в России", - прокомментировал начало сотрудничества управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.
В свою очередь, исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев отметил, что компания всегда выбирает для партнерства надежные и стабильные организации, к числу которых, по его мнению, относится и Совкомбанк. "Надеемся, что благодаря этому сотрудничеству, приобретение автомобилей HONGQI станет еще удобнее для клиентов", - добавил Савельев.
Новое финансовое партнерство Hongqi и Совкомбанка позволит российским потребителям приобрести премиальные китайские автомобили на максимально выгодных условиях, что, несомненно, должно способствовать росту популярности и узнаваемости бренда Hongqi в нашей стране.