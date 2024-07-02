Премиальный китайский автопроизводитель Hongqi и один из крупнейших российских банков Совкомбанк запустили совместные программы автокредитования и рассрочки на приобретение новых моделей Hongqi. Благодаря этому сотрудничеству клиенты компании получают возможность приобрести премиальные автомобили на специальных финансовых условиях.

Крупные компании, стремясь расширить свое присутствие на российском рынке, зачастую объединяют усилия с надежными финансовыми партнерами. Так произошло и в случае с премиальным китайским автопроизводителем Hongqi, который заключил соглашение о сотрудничестве с Совкомбанком. Совместные программы автокредитования и рассрочки, запущенные компаниями, направлены на повышение доступности премиальных моделей Hongqi для российских потребителей.

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Hongqi, входящий в состав одного из крупнейших автомобильных концернов в мире FAW Group, является ведущим премиальным брендом в Китае. Теперь, благодаря сотрудничеству с Совкомбанком, модели Hongqi станут более доступными для российских покупателей. Совместные финансовые программы предполагают возможность приобретения автомобилей Hongqi HS5 Classic, Hongqi HS5 New, Hongqi I H5 New, Hongqi H9, Hongqi E-HS9 и Hongqi HS3 в кредит или рассрочку на выгодных условиях.

Так, клиенты могут оформить кредит или рассрочку на срок до 84 месяцев без первоначального взноса. Сумма финансирования варьируется от 300 тыс. до 9 млн рублей в зависимости от выбранной программы. Причем для модели Hongqi E-HS9 программа доступна даже для автомобилей 2021 года выпуска.

"Наше сотрудничество с HONGQI — это возможность приобрести роскошный автомобиль на роскошных условиях. Мы уверены, что наши программы рассрочки и автокредитования в совокупности с преимуществами автомобилей HONGQI будут способствовать еще большему росту популярности этой марки в России", - прокомментировал начало сотрудничества управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

В свою очередь, исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев отметил, что компания всегда выбирает для партнерства надежные и стабильные организации, к числу которых, по его мнению, относится и Совкомбанк. "Надеемся, что благодаря этому сотрудничеству, приобретение автомобилей HONGQI станет еще удобнее для клиентов", - добавил Савельев.

Новое финансовое партнерство Hongqi и Совкомбанка позволит российским потребителям приобрести премиальные китайские автомобили на максимально выгодных условиях, что, несомненно, должно способствовать росту популярности и узнаваемости бренда Hongqi в нашей стране.