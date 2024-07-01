Китайская компания UBTECH, известная своими инновационными разработками в области робототехники, и совместное предприятие FAW-Volkswagen объявили о стратегическом партнерстве, направленном на внедрение передовых технологий в автомобильное производство. Стороны будут совместно использовать гуманоидных роботов для создания сверхсовременного завода по выпуску беспилотных автомобилей.

Использование роботов в промышленности – уже давно не редкость, но компании продолжают внедрять все более инновационные решения, стремясь повысить эффективность и гибкость производственных процессов. Последний пример такого рода – соглашение о сотрудничестве между UBTECH, известным разработчиком передовых роботов-гуманоидов, и совместным предприятием FAW-Volkswagen. Цель этого партнерства – создание высокотехнологичного автомобильного завода, на котором ключевую роль будут играть человекоподобные роботы.

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Согласно официальному сообщению, UBTECH и FAW-Volkswagen достигли соглашения о совместном изучении применения технологий гуманоидных роботов в промышленном производстве. В рамках этого партнерства FAW-Volkswagen откроет для UBTECH свой "Национальный демонстрационный завод интеллектуального производства" в Циндао, где стороны будут тестировать возможности использования роботов-гуманоидов.

В частности, планируется задействовать промышленную версию робота Walker S от UBTECH для выполнения различных операций, связанных с производством автомобилей. Роботы будут заниматься затяжкой болтов, изготовлением деталей, монтажом и перемещением компонентов. Таким образом компании рассчитывают создать высокоинтеллектуальные и гибкие производственные линии, а также полностью автоматизированные заводы по выпуску беспилотных автомобилей.

В настоящее время промышленная версия гуманоидного робота Walker S UBTECH поступила в цех окончательной сборки второй передовой производственной базы NIO, цех окончательной сборки Dongfeng Liuqi Automobile и других автомобильных заводов для «обучения» на месте.

Кроме того, в рамках сотрудничества UBTECH и FAW-Volkswagen будут совместно изучать и другие сферы применения робототехники, в том числе в области промышленной логистики. Объединив усилия, компании планируют вывести производство автомобилей на качественно новый уровень, повысив его эффективность и технологичность.

Представители UBTECH отметили, что это партнерство позволит им значительно расширить возможности применения своих роботов-гуманоидов в реальном промышленном секторе. В свою очередь, FAW-Volkswagen рассчитывает, что внедрение передовых "робототехнологий" поможет им укрепить лидерские позиции на рынке автомобилестроения.