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Компания Geely увеличивает годовой план до 2 миллионов автомобилей
Китайский автопроизводитель Geely продемонстрировал выдающиеся результаты в июне, увеличив продажи на 24% по сравнению с прошлым годом. На фоне такого стремительного роста компания пересмотрела свой годовой план, подняв его до 2 миллионов автомобилей.

Китайский автоконцерн Geely продолжает удивлять впечатляющими показателями своей деятельности. Очередной отчетный период ознаменовался значительным ростом продаж, на фоне которого компания приняла решение пересмотреть планы на 2024 год в сторону увеличения. Такие темпы развития свидетельствуют о том, что Geely уверенно укрепляет свои позиции на глобальном рынке.

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Согласно свежим данным, опубликованным Geely Automobile Holdings Co., Ltd., в июне 2024 года общий объем продаж группы составил 166 085 автомобилей. Это на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Впечатляющая динамика продаж побудила руководство компании пересмотреть свои годовые планы в сторону увеличения.

Теперь Geely ставит перед собой цель реализовать в 2024 году 2 миллиона автомобилей. Это на 300 тысяч машин больше, чем предполагалось ранее. Такой агрессивный план свидетельствует об уверенности компании в своих силах и ожидании дальнейшего роста спроса на ее продукцию.

Рассматривая структуру продаж Geely в июне, можно отметить особый успех таких моделей, как Galaxy и Jikrypton. Продажи первой выросли на 65% по сравнению с прошлым годом, а второй - сразу на 89%.

Хорошие результаты также демонстрирует и другой бренд в портфеле Geely - Lynk & Co. В июне он реализовал 24 439 автомобилей, что на 49% больше, чем годом ранее. За первое полугодие рост продаж этой марки составил 54%

Из всего вышесказанного видно, что Geely уверенно укрепляет свои позиции на мировом автомобильном рынке, наращивая объемы производства и продаж.

#автомобили #продажи #geely #рост #годовой план
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