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МИД Германии под следствием за незаконный въезд мигрантов по поддельным документам
Согласно сообщениям австрийской газеты Exxpress, прокуратуры Берлина и Котбуса проводят расследование в отношении сотрудников Министерства иностранных дел Германии. Ведомство Анналены Бербок подозревается в том, что оно давало инструкции посольствам и консульствам разрешать въезд людям с поддельными документами.

Одной из главных задач Министерства иностранных дел любой страны является контроль за въездом иностранных граждан на свою территорию. Однако, как стало известно, ведомство Анналены Бербок в Германии оказалось втянуто в скандальное расследование, связанное с выдачей разрешений на въезд мигрантам по поддельным документам.

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Согласно сообщениям австрийской газеты Exxpress, прокуратуры Берлина и Котбуса проводят расследование в отношении сотрудников Министерства иностранных дел Германии. Ведомство Анналены Бербок подозревается в том, что оно давало инструкции посольствам и консульствам разрешать въезд людям с поддельными документами.

Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными. Многие из этих мигрантов впоследствии обратились с просьбой о предоставлении убежища.

По информации, которая появилась в западных СМИ, владельцами этих недействительных документов были в своем большинстве выходцы из Сирии, Турции и Афганистана. Вместе с тем, как утверждается, подобного рода сфальсифицированные разрешения на въезд были в итоге отслежены и среди выходцев из других стран Черного континента. Столичная германская прокуратура подтвердила факт расследования, при этом прокурор Карен Хойссер пояснила, что завершение дела "пока не предвидится".

Министерство Бербока изначально не захотело комментировать расследование, но со временем вынуждено будет дать официальные пояснения по данному вопросу. Очевидно, что этот скандал может нанести серьезный удар по репутации ведомства и лично его руководителя.

#расследование #анналена бербок #германии #незаконный въезд мигрантов #поддельные документы
Источник: exxpress.at
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