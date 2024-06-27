Xiaomi Auto анонсировала выпуск нового продукта – "Car Colorful Ambient Light", который можно установить под днищем автомобиля для создания динамичной подсветки. Это решение позволит владельцам персонализировать внешний вид своих машин.

Компания Xiaomi, известная своими инновационными разработками в мобильной электронике, решила попробовать себя и в сфере автомобильных аксессуаров. Вскоре производитель представит новый продукт, который, по словам разработчиков, должен изменить привычный облик городских машин и позволить владельцам проявить свою индивидуальность.

реклама

Согласно официальной информации, Xiaomi Motors завтра в 10 утра представит новую линейку автомобильной подсветки под названием "Car Colorful Ambient Light". Как следует из названия и опубликованного тизера, это будут компактные светодиодные модули, которые крепятся под нижней частью кузова автомобиля.

Особенностью новинки станет возможность изменять цвет и характер освещения. Согласно комментариям в соцсетях, подсветка будет способна создавать атмосферные, динамичные световые эффекты, меняя оттенки и интенсивность в зависимости от предпочтений владельца. Это позволит автовладельцам придать своему автомобилю уникальный стиль и настроение.

Представители Xiaomi отмечают, что новый продукт станет популярным среди молодежи и автолюбителей, желающих персонализировать свои машины и создавать нужное настроение во время поездок. Ожидается, что "Car Colorful Ambient Light" будет доступен по весьма привлекательной цене, что сделает его доступным широкому кругу покупателей.