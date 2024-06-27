Объединенная авиастроительная корпорация России завершила масштабную модернизацию производственных мощностей для выпуска обновленной версии стратегического бомбардировщика Ту-160М. Это позволит нарастить серийное производство этих самолетов и укрепить военную мощь страны.

Российская авиационная промышленность переживает период возрождения и модернизации, стремясь возродить былую славу отечественного авиастроения. Одним из ключевых направлений этих усилий является обновление производства стратегических бомбардировщиков Ту-160, легендарной машины времен холодной войны. Объединенная авиастроительная корпорация недавно завершила масштабную реконструкцию и техническое перевооружение ряда ключевых цехов, что позволит нарастить темпы выпуска модернизированной версии этого самолета.

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Согласно информации, полученной от Объединенной авиастроительной корпорации России (ОАК), капитальному ремонту и модернизации подверглись несколько важных производственных участков, задействованных в выпуске Ту-160М. В частности, были обновлены подготовительные, механосборочные и летно-испытательные цеха, что позволит оптимизировать технологические процессы и повысить производительность.

Стоит отметить, что проект по возобновлению выпуска Ту-160 был инициирован Минобороны России в 2016 году. С тех пор ОАК и ее предприятия последовательно реализуют комплексные меры по восстановлению утраченных компетенций и технологий. В частности, были воссозданы передовые методики вакуумной сварки титановых конструкций и сборки крупногабаритных агрегатов. Это обеспечит высокое качество и надежность будущих машин.

По контракту, рассчитанному на период 2018-2027 годов, Россия намерена заказать около 50 модернизированных Ту-160М. Помимо обновления существующих самолетов, ОАК будет также производить новые машины на Казанском авиационном заводе. Таким образом, ВВС России получат современный высокоточный инструмент для стратегического сдерживания.

Реализация этого масштабного проекта не только укрепит обороноспособность страны, но и обеспечит загрузку российских авиастроительных мощностей, сохранение уникальных компетенций и создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Возрождение производства Ту-160М стало одним из приоритетов в развитии отечественной военной авиации.