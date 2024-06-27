Роскосмос разрабатывает персональные радиомаяки, которые по размеру могут поместиться внутри наручных часов. Эти устройства будут использоваться в первую очередь в интересах МЧС на территориях без стабильной связи.

Обеспечение безопасности граждан в труднодоступных районах – одна из важнейших задач, стоящих перед государственными ведомствами. Именно с этой целью Роскосмос разработал новую технологию персональных радиомаяков, способных значительно повысить эффективность экстренного оповещения и поиска пострадавших.

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Как стало известно со слов заместителя директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерия Заичко, новые радиомаяки могут быть настолько компактными, что их можно будет встроить прямо в наручные часы. Это позволит сделать их максимально доступными и удобными для пользователей.

Роскосмос уже достиг договоренности с МЧС о применении этих радиомаяков на территориях, где отсутствует стабильная связь. "Сейчас у нас эти маяки минимизируются, вплоть до того, что они будут помещаться в часы. Как у системы ГЛОНАСС оповещения – в часах будет то же самое. Если ты приобрел услугу пользования этим сервисом, то в горах, в других каких-то вещах можно будет их использовать", - пояснил Заичко.

Таким образом, новая разработка Роскосмоса позволит существенно повысить безопасность людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях вдали от цивилизации. Компактные радиомаяки станут надежным инструментом для оперативного оповещения и поиска пострадавших.