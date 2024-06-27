Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Роскосмос и МЧС объединяются для создания умных часов с радиомаяками
Роскосмос разрабатывает персональные радиомаяки, которые по размеру могут поместиться внутри наручных часов. Эти устройства будут использоваться в первую очередь в интересах МЧС на территориях без стабильной связи.

Обеспечение безопасности граждан в труднодоступных районах – одна из важнейших задач, стоящих перед государственными ведомствами. Именно с этой целью Роскосмос разработал новую технологию персональных радиомаяков, способных значительно повысить эффективность экстренного оповещения и поиска пострадавших.

реклама

Как стало известно со слов заместителя директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерия Заичко, новые радиомаяки могут быть настолько компактными, что их можно будет встроить прямо в наручные часы. Это позволит сделать их максимально доступными и удобными для пользователей.

Роскосмос уже достиг договоренности с МЧС о применении этих радиомаяков на территориях, где отсутствует стабильная связь. "Сейчас у нас эти маяки минимизируются, вплоть до того, что они будут помещаться в часы. Как у системы ГЛОНАСС оповещения – в часах будет то же самое. Если ты приобрел услугу пользования этим сервисом, то в горах, в других каких-то вещах можно будет их использовать", - пояснил Заичко.

Таким образом, новая разработка Роскосмоса позволит существенно повысить безопасность людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях вдали от цивилизации. Компактные радиомаяки станут надежным инструментом для оперативного оповещения и поиска пострадавших.

#роскосмос #мчс #радиомаяки
+
Написать комментарий (0)
В Роскосмосе рассказали о сроках создания базы на Луне и её предназначении
Роскосмос представляет портативный спутниковый терминал для мобильной связи
В России вскоре возможно появятся мобильные модульные убежища
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
30
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
2
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
13
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
6
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
7
В России строят новый завод по производству электроники
80
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
6
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk пропал с радаров около Крымского полуострова
+
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
4
Инженерник Intel Core Ultra 7 268V оказался на 20% быстрее Ultra 9 185H в однопотоке Geekbench
+
Samsung анонсировала проведение летнего мероприятия Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года
+
Партия колесных САУ 2С43 «Мальва» передана в войска
+
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
Джулиан Ассанж признал свою вину в шпионаже в США и вернулся на родину после 5 лет заключения
3
Вашингтон планирует передать Киеву пакет военной помощи на 150 миллионов долларов в этом месяце
3
Марсоход Perseverance обнаружил странный камень, который поможет узнать о формировании Марса
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
83
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
84
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
7
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
14
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
6
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
2

Сейчас обсуждают

Бoтo - Чaт
19:06
"...Украинская "йогиня" (выдуманный рогулями феминитив от йога) Оксана Таран придумала и объявила массовую медитацию, чтобы 1 000 000 погибших солдат ВСУ переродились в Европе. Тут можно было бы пошут...
Такер Карлсон назвал украинскую трагедию одним из самых масштабных преступлений Запада за последние полвека
GrikardoS
19:06
И пожалуйста не надо налетать как стая саранчи крича, что ДЛСС фигня. Будь у вас карта зелёных, вы бы её включали по КД и так же быстро сидели всех нищебродами называли. А зелёным не надо кричать про ...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
REY_B_
19:05
Включат хрень-лучи, а потом жрут кактус, стонут, и всё равно радуются. Что соседи кактус не жрут!
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Легенда
19:01
карта от красных по дефолту говно
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
GrikardoS
19:00
А не насрать ли зелёные или красные? Лично для меня нет никаких кумиров. Я не буду покупать карту от красных или зелёных если карта гамно. Важно не какой лагерь. А что даёт карта. У Красных карт б...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
REY_B_
18:58
"Здесь традиционно лидерство за курткой. Разница между лидером и аутсайдером 18%" - Автор забыл упомянуть про -50% производительности. Если уж он и предложил выбирать, то надо было и об этом "довеске"...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
no_fate
18:51
Это тоже самое, если сравнивать Mercedes и ЗаЗ в пересчете км\ч на доллар :)
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
NoName
18:50
Ты в ФПС шутаны будешь с рт играть?или забыл в каких играх люди больше всего времени проводят?-и это отнюдь не синглы где можно и задержкой пожертвовать включить апскейл и фпс'ом где можно от включить...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Filonenko Oles
18:46
Ну что обосрались снова? 🤣 Над Черным морем сейчас кружит разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании. До конечной точки маршрута долетел он не один, а в компании двух истребител...
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Бoтo - Чaт
18:45
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточный пост, в котором поручил командиру спецназа «Ахмат» генерал-майору Апты Алаудинову послать в сторону эстонской армии двух раненых бойцо...
Премьер-министр Эстонии: Победа Киева должна стать целью НАТО в конфликте на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем