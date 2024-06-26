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Эксперты прогнозируют увеличение угонов китайских автомобилей в России
Продажи китайских автомобилей демонстрируют стремительный рост в России, однако вместе с этим эксперты и страховщики фиксируют повышенный интерес угонщиков к этим моделям. Пока число таких преступлений невысоко, но аналитики прогнозируют, что ситуация может измениться в ближайшем будущем.

На фоне непрекращающегося импортного кризиса и ухода ряда мировых автобрендов с российского рынка, спрос на автомобили из Китая стремительно растет. Но это привлекает внимание и недобросовестных элементов – по данным экспертов, риск угона таких машин в ближайшие годы может существенно возрасти.

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Согласно данным страховых компаний, пока случаи угона китайских автомобилей в России носят "единичный характер". Так, представители "Абсолют Страхования" сообщили, что в текущем году они не зафиксировали ни одного такого инцидента. А в "РЕСО-Гарантии" заявили, что в 2023 году были угнаны лишь единичные экземпляры "китайцев".

Однако эксперты прогнозируют, что тренд может измениться в ближайшем будущем. Причина - стремительный рост продаж машин из Поднебесной. Так, по данным "Автостата", доля китайских автомобилей на вторичном рынке России выросла с 2% в 2023 году до почти 3% в 2024-м. И этот показатель, вероятно, продолжит увеличиваться, учитывая лидерство "китайцев" в сегменте новых автомобилей.

Руководитель отдела разработок компании "СтарЛайн" Илья Никифоров считает, что сложность угона машин из Китая сопоставима со среднеуровневыми европейскими и японскими моделями. Для этого обычно используются такие методы, как ретрансляторы и кодграбберы, которые способны вывести из строя штатные противоугонные системы за считаные секунды.

Страховщики пока не выделяют каких-либо отдельных китайских марок или моделей, пользующихся повышенным спросом у угонщиков. Однако аналитики считают, что в первую очередь их интерес может быть направлен на наиболее массовые и популярные автомобили, такие как Haval Jolion или Chery Tiggo 7.

#китайские автомобили #прогнозы #угоны
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