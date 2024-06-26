Компания Collins Aerospace, являвшаяся одним из ключевых подрядчиков НАСА по разработке новых скафандров для программы "Артемида", объявила о своем выходе из проекта. Это ставит под угрозу реализацию планов космического агентства по возвращению человека на Луну.

Космические программы НАСА всегда были на острие научно-технического прогресса. Достижения в области разработки скафандров для космонавтов на протяжении десятилетий играли ключевую роль в реализации амбициозных миссий по освоению Луны и других планет. Однако, похоже, что в преддверии новой лунной программы "Артемида" американское космическое агентство столкнулось с неожиданными трудностями в обеспечении своих астронавтов необходимым оборудованием.

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Два года назад НАСА выбрало двух подрядчиков для разработки новых скафандров, которые должны были стать основой программы "Артемида" по отправке человека на Луну. Одной из этих компаний стала Collins Aerospace, обладающая большим опытом в создании космических скафандров, начиная со времен программы "Аполлон".

Однако на этой неделе стало известно, что Collins Aerospace, скорее всего, прекратит свое участие в контракте с НАСА на разработку новых скафандров. Причиной этого называются существенные задержки в графике работ и перерасход средств. Как сообщил один из источников, близких к ситуации, "Collins значительно отстает от графика" и "признала, что резко отстала от графика и перерасходовала средства на работы по программе".

Это серьезный удар для НАСА, ведь космическое агентство крайне нуждается в современных скафандрах не только для программы "Артемида", но и для продолжения работ на Международной космической станции. Нынешние скафандры, используемые для выходов в открытый космос, были разработаны десятилетия назад и уже сильно устарели.

В 2021-2022 годах НАСА провело тендер на разработку новых скафандров, в котором в итоге победили только две компании – Collins Aerospace и Axiom Space. Последняя, будучи более молодой и менее опытной в этой сфере, показывает относительно лучший технический прогресс в своем проекте. Однако и она сталкивается со сложностями в цепочке поставок, что может задержать реализацию контракта.

Эксперты предполагают, что НАСА вряд ли будет спешить с повторным объявлением тендера, опасаясь негативного сигнала для инвесторов Axiom. Вместо этого космическое агентство, возможно, попробует привлечь нового партнера, например, компанию SpaceX, которая уже работает над базовыми скафандрами для частных миссий.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу планы НАСА по реализации программы "Артемида" и возвращению человека на Луну в ближайшие годы. Космическому агентству придется срочно искать решение для обеспечения своих астронавтов необходимыми скафандрами, не допустив при этом срыва ключевых миссий.