Компания Mechanical Revolution представила новый компактный и мощный мини-ПК под названием imini S710. Устройство оснащено 8-ядерным процессором Ryzen 7 8845H и весит всего 420 граммов, сохраняя при этом высокую производительность для игровых и рабочих задач.

В последние годы наблюдается растущий спрос на высокопроизводительные, но при этом компактные и портативные компьютеры. Ответом на эту потребность стал новый мини-ПК Mechanical Revolution imini S710, который сочетает в себе мощную начинку и невероятно малые габариты.

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Согласно представленной информации, новый мини-ПК Mechanical Revolution S710 оснащен 8-ядерным процессором Ryzen 7 8845H, построенным на 4-нанометровом техпроцессе TSMC. Этот процессор способен разгоняться до 5,1 ГГц в одноядерном режиме, обеспечивая высокую производительность для широкого спектра задач, от игр до профессиональных приложений.

Компьютер заключен в прочный металлический корпус объемом всего 0,5 литра и весит всего 420 граммов, что делает его чрезвычайно компактным и мобильным решением. Несмотря на столь малые размеры, внутри устройства установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц и быстрый твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ.

Графическая подсистема представлена встроенным видеоадаптером Radeon 780M, основанном на новейшей архитектуре RDNA 3 и способном работать на частоте до 2,7 ГГц. Такая конфигурация позволяет использовать imini S710 для игр и требовательных графических приложений.

Несмотря на миниатюрные размеры, новый компьютер Mechanical Revolution обладает всеми необходимыми разъемами, включая видеовыходы HDMI и DisplayPort, USB Type-C, а также сетевой адаптер Ethernet. Это делает его универсальным решением для дома, офиса или в дороге.

Прилагаемая конфигурация интерфейса IT Home выглядит следующим образом: