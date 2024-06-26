Согласно данным Financial Times, европейские страны, входящие в НАТО, сталкиваются с проблемами по набору новых военнослужащих. Это может создать сложности при мобилизации в случае конфликта с Россией, несмотря на существующую численность вооруженных сил. Некоторые страны альянса уже испытывают дефицит личного состава.

Вооруженные силы НАТО, призванные обеспечивать безопасность европейских стран, сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами. Как выяснилось, ряд ключевых членов альянса не в состоянии рассчитывать на должную мобилизацию войск в случае военного конфликта с Россией. Нехватка личного состава может серьезно подорвать оборонные возможности НАТО в регионе.

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Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times, европейские страны, входящие в НАТО, испытывают проблемы с набором новых военнослужащих. Это может создать значительные сложности при мобилизации в случае возможного конфликта с Россией, о котором на Западе говорят все чаще.

Официально, страны НАТО в Европе располагают почти 1,9 миллионами военнослужащих. Однако для реализации новых оборонных планов альянса этого количества может оказаться недостаточно. По оценкам издания, европейскому контингенту НАТО потребуется дополнительно более 300 тысяч человек, но даже в случае полного набора им понадобятся месяцы на подготовку.

Наиболее серьезные проблемы с комплектованием вооруженных сил испытывают такие ключевые члены НАТО, как Германия, Великобритания, Франция и Италия. Так, Германии не хватает как минимум 20 тысяч военнослужащих для выполнения своих обязательств в рамках альянса. Великобритания в течение последнего десятилетия регулярно не выполняет планы по набору личного состава. Численность сухопутных войск страны за прошлый год сократилась на 4 тысячи человек. Армии Франции и Италии также серьезно сократились за последние годы - на 16 и 39 тысяч военнослужащих соответственно.

Зарубежные эксперты отмечают, что оборонное планирование в Европе носило преимущественно точечный характер, что и привело к возникновению значительных пробелов в системе комплектования вооруженных сил. В июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры альянса назвали Россию главной угрозой безопасности и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с Москвой. Однако при построении этого милитаристского плана явно не принималась в расчет нехватка личного состава, что может стать существенным препятствием для его реализации.