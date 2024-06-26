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Motor1: Кузов Porsche, похожего на DeLorean DMC-12, обернули ватой для решения проблемы шума
Porsche разработал уникальный прототип на базе модели 928, чтобы решить проблему шума своих спортивных автомобилей. Этот странный автомобиль, обернутый ватой, был создан специально для измерения уровня шума различных типов шин и двигателей. Несмотря на свой необычный внешний вид, он сыграл важную роль в обеспечении тишины в салонах автомобилей Porsche.

Автомобильная индустрия постоянно сталкивается с задачей создания машин, которые соответствуют все более жестким нормам и стандартам. Помимо требований по выбросам и безопасности, одним из важных критериев является уровень шума. Для компаний, специализирующихся на высокопроизводительных автомобилях, эта проблема особенно актуальна. И именно Porsche, известная своими громкими спортивными моделями, решилась на создание уникального прототипа, чтобы справиться с этой непростой задачей.

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Motor1 опубликовал статью, в которой рассказал, что в конце 1980-х годов Porsche столкнулась с необходимостью построить специальный прототип, основанный на модели 928, чтобы гарантировать, что ее спортивные автомобили не будут слишком громкими. Это произошло как раз тогда, когда на экраны вышел фильм "Назад в будущее, часть 2", где зрители могли увидеть машину времени, построенную на базе DeLorean DMC-12.

Инженеры Porsche обернули кузов автомобиля ватой, чтобы изолировать и минимизировать источники шума двигателя, впуска и выхлопа. Радиатор был расположен перед передним бампером, а пара вентиляторов для охлаждения двигателя находилась в неуклюжих воздухозаборниках на капоте. Большая бочка на капоте служила для впуска, а моторный отсек был идеально закрыт.

Вид через заднее стекло был еще менее привлекательным - огромный глушитель был прикреплен прямо к стеклу, а двойные изогнутые выхлопные трубы были сварены вручную и протянуты до самой высокой точки автомобиля в задней части авто. Колесные арки были расширены, чтобы можно было устанавливать различные типы колес и шин для испытаний.

Porsche выбрала модель 928 в качестве основы для этого проекта, поскольку 911 с воздушным охлаждением был слишком громким, а 924 не обладал достаточной мощностью в нижнем диапазоне оборотов. Модель 944 также не подошла из-за "дребезжания коробки передач при низких нагрузках".

Первоначально Porsche тестировала автомобиль на существующей площадке, но со временем ее покрытие изменилось, и компании пришлось построить специальную "внешний шумоизмерительный трек" с использованием стандартизированного асфальта. В результате модель 928 с шинами сликами показала уровень шума всего 63 дБ на скорости около 50 км в час, что значительно ниже допустимого предела в 74 дБ.

Несмотря на свой странный и уродливый вид, этот прототип Porsche 928 прекрасно иллюстрирует принцип "форма следует за функцией". Он помог инженерам компании сделать свои автомобили тише, что в конечном итоге улучшило комфорт и соответствие нормам. Сейчас этот уникальный автомобиль хранится в музее Porsche в Штутгарте, как напоминание о важности инженерных решений, направленных на повышение качества продукции.

#porsche #прототип #шум #звукоизоляция #928
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