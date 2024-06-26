Porsche разработал уникальный прототип на базе модели 928, чтобы решить проблему шума своих спортивных автомобилей. Этот странный автомобиль, обернутый ватой, был создан специально для измерения уровня шума различных типов шин и двигателей. Несмотря на свой необычный внешний вид, он сыграл важную роль в обеспечении тишины в салонах автомобилей Porsche.

Автомобильная индустрия постоянно сталкивается с задачей создания машин, которые соответствуют все более жестким нормам и стандартам. Помимо требований по выбросам и безопасности, одним из важных критериев является уровень шума. Для компаний, специализирующихся на высокопроизводительных автомобилях, эта проблема особенно актуальна. И именно Porsche, известная своими громкими спортивными моделями, решилась на создание уникального прототипа, чтобы справиться с этой непростой задачей.

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Motor1 опубликовал статью, в которой рассказал, что в конце 1980-х годов Porsche столкнулась с необходимостью построить специальный прототип, основанный на модели 928, чтобы гарантировать, что ее спортивные автомобили не будут слишком громкими. Это произошло как раз тогда, когда на экраны вышел фильм "Назад в будущее, часть 2", где зрители могли увидеть машину времени, построенную на базе DeLorean DMC-12.

Инженеры Porsche обернули кузов автомобиля ватой, чтобы изолировать и минимизировать источники шума двигателя, впуска и выхлопа. Радиатор был расположен перед передним бампером, а пара вентиляторов для охлаждения двигателя находилась в неуклюжих воздухозаборниках на капоте. Большая бочка на капоте служила для впуска, а моторный отсек был идеально закрыт.

Вид через заднее стекло был еще менее привлекательным - огромный глушитель был прикреплен прямо к стеклу, а двойные изогнутые выхлопные трубы были сварены вручную и протянуты до самой высокой точки автомобиля в задней части авто. Колесные арки были расширены, чтобы можно было устанавливать различные типы колес и шин для испытаний.

Porsche выбрала модель 928 в качестве основы для этого проекта, поскольку 911 с воздушным охлаждением был слишком громким, а 924 не обладал достаточной мощностью в нижнем диапазоне оборотов. Модель 944 также не подошла из-за "дребезжания коробки передач при низких нагрузках".

Первоначально Porsche тестировала автомобиль на существующей площадке, но со временем ее покрытие изменилось, и компании пришлось построить специальную "внешний шумоизмерительный трек" с использованием стандартизированного асфальта. В результате модель 928 с шинами сликами показала уровень шума всего 63 дБ на скорости около 50 км в час, что значительно ниже допустимого предела в 74 дБ.

Несмотря на свой странный и уродливый вид, этот прототип Porsche 928 прекрасно иллюстрирует принцип "форма следует за функцией". Он помог инженерам компании сделать свои автомобили тише, что в конечном итоге улучшило комфорт и соответствие нормам. Сейчас этот уникальный автомобиль хранится в музее Porsche в Штутгарте, как напоминание о важности инженерных решений, направленных на повышение качества продукции.