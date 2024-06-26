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LADA Vesta SW с автоматической трансмиссией подешевела на 120 000 рублей
АвтоВАЗ объявил о временном снижении цен на модель LADA Vesta SW с автоматической трансмиссией. Воспользоваться предложением могут покупатели, прошедшие программу trade-in со сдачей своего старого автомобиля.

Хорошие новости для тех, кто давно хотел приобрести современный и комфортный российский автомобиль с "автоматом" – LADA делает серьезные шаги навстречу покупателям, предлагая щедрые скидки на популярную модель Vesta SW.

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Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, в июле 2024 года компания вводит временную акцию, в рамках которой приобрести LADA Vesta SW с автоматической трансмиссией можно со скидкой до 120 000 рублей. Эта выгода доступна при условии сдачи своего старого автомобиля по программе trade-in и покупки нового Vesta SW в комплектациях Comfort или Life через фирменную программу LADA Finance.

Специальное предложение от LADA актуально только в течение июля 2024 года. Помимо привлекательной цены, LADA Vesta SW предлагает отличные потребительские качества. Автомобиль отличается современным дизайном, просторным и эргономичным салоном, а также надежной вариаторной трансмиссией. Таким образом, покупатели получают возможность приобрести действительно качественный и технологичный продукт отечественного автопрома с существенной выгодой.

Эксперты расценивают эту акцию LADA как еще один шаг компании навстречу потребителям в непростое для автомобильного рынка время. Снижение цен на модели с автоматической трансмиссией может стать серьезным стимулом для улучшения продаж бренда на российском рынке.

#автоваз #lada #автомат #трейд-ин #vesta sw
Источник: t.me
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