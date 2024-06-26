Китайский премиальный внедорожник Huawei Aito M9 стал новым лидером продаж на местном рынке, собрав за полгода более 100 000 заказов. Он значительно дешевле конкурентов из Германии, но при этом не уступает им по техническим характеристикам.

Китайская электроника и технологии уверенно завоевывают позиции на рынке автомобилей премиум-класса. Очередной пример тому – невероятный успех модели Aito M9, созданной при участии компании Huawei. Этот роскошный внедорожник за рекордно короткий срок собрал более 100 000 заказов, опередив именитых немецких конкурентов.

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По данным представителя Huawei, продажи Aito M9 за первые 6 месяцев после запуска модели превысили 100 000 единиц, что является новым рекордом среди люксовых брендов на китайском рынке. Для сравнения, модели Mercedes-Maybach GLS и BMW X7 в этом сегменте значительно уступают по спросу.

Aito M9 был представлен в конце 2022 года и доступен в четырех версиях с ценовым диапазоном 469 800–569 800 юаней. Внедорожник от Huawei примерно вдвое дешевле автомобилей именитых немецких брендов, но при этом не уступает им по основным техническим характеристикам.

Так, полностью электрическая версия Aito M9 разгоняется до 100 км/ч всего за 4,3 секунды, а модификация с увеличенным запасом хода – за 4,9 секунды. Максимальный крутящий момент составляет 673 и 675 Н·м соответственно. При этом полный запас хода по циклу CLTC достигает впечатляющих 1402 и 1362 километров.

Внешне Aito M9 не уступает конкурентам - его длина, ширина и высота достигают 5230, 1999 и 1800 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления (СХ) равен всего 0,27, что позволяет экономить энергию и увеличивать запас хода. Интерьер Aito M9 также выполнен на высоком уровне с применением премиальных материалов и современных технологий.

Успех Aito M9 в Китае объясняется сочетанием привлекательного дизайна, впечатляющих технических характеристик и относительно доступной цены по сравнению с аналогами от Mercedes и BMW. По мнению экспертов, эта модель может стать серьезным конкурентом для традиционных немецких премиум-брендов не только на китайском, но и на мировом рынке.