Европейский разработчик ракетных систем – компания MBDA – представила уникальную систему под названием Ground Warden, которая по замыслу должна существенно повысить эффективность ракетных комплексов Akeron MP при поражении целей за пределами прямой видимости.

Современная война требует новых подходов к боевым действиям, где ключевую роль играют высокие технологии. Компания MBDA, один из европейских лидеров в области производства ракетного вооружения, представила инновационную систему под названием Ground Warden, которая по заявлению разработчиков способна кардинально изменить характер боя, особенно при поражении целей за пределами прямой видимости.

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Система Ground Warden была впервые продемонстрирована на выставке Eurosatory 2024. Она представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, интегрирующих различные источники разведывательной информации, включая данные с беспилотных летательных аппаратов, и управляющих применением ракетных комплексов Akeron MP.

Ключевой особенностью Ground Warden является использование технологий искусственного интеллекта для автоматического обнаружения и сопровождения целей. Это позволяет существенно повысить эффективность поражения объектов, находящихся вне прямой видимости огневой позиции. Как отмечает руководитель сектора боевых действий MBDA Матье Крури, "современное поле боя требует гибкости и возможности быстро внедрять новые возможности, что и реализует наша система Ground Warden".

Согласно представленной информации, Ground Warden уже прошла успешные испытания в ходе полевых учений. В частности, была продемонстрирована работа системы по целеуказанию ракет Akeron MP, запущенных в режиме высокой траектории. Благодаря этому были поражены цели, скрытые от прямого обзора огневой позиции.

Кроме того, система Ground Warden позволяет заранее определять зоны вероятного появления противника и оптимизировать время полета ракет, что критически важно для поражения быстродвижущихся целей. Использование искусственного интеллекта для анализа разведданных дает возможность предугадывать маршруты движения вражеской техники и заблаговременно готовить удар.

По словам представителей MBDA, система обладает высокой степенью автоматизации, что снижает нагрузку на расчет огневой позиции. Ground Warden самостоятельно координирует работу различных источников информации, согласовывает действия с ударными БПЛА и управляет пуском ракет Akeron MP. Такой подход позволяет значительно повысить темп ведения боя и оперативность реагирования на изменяющуюся обстановку.

Однако, как отмечают эксперты телеграм-канала «Беспилот», на данном этапе многие заявленные возможности Ground Warden все еще находятся в стадии разработки и тестирования. Эксперты предположили, что стоимость такой высокотехнологичной системы будет весьма высока, что может ограничить ее массовое распространение: «появляется вопрос цены. У западных систем она и так немалая, а дополнительная интеграция с БПЛА и вовсе сделает её неподъёмной». Посмотреть презентационное видео о работе данной системы вы можете, перейдя в телеграм-канала «Беспилот».

Тем не менее, подобные решения, основанные на использовании искусственного интеллекта, станут неотъемлемой частью будущих боевых действий.