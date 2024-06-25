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PoZiTiv4iK
Новый смартфон HONOR 200 Lite с мощной камерой для портретной съемки поступил в продажу в России
Популярный бренд HONOR представил на российском рынке новый смартфон линейки 200 - HONOR 200 Lite. Ключевой особенностью устройства стали передовые камеры с высоким разрешением, передовыми алгоритмами и возможностями портретной съемки.

Стремительное развитие мобильных технологий постоянно ставит перед производителями смартфонов новые задачи. Одна из ключевых – совершенствование возможностей камер, которые становятся все более важным фактором при выборе устройства. Бренд HONOR, известный своими инновациями в области мобильной фотографии, представил на российском рынке новый смартфон, который предлагает уникальные возможности для создания впечатляющих снимков.

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Новинка HONOR 200 Lite выделяется, прежде всего, своими продвинутыми камерами. Основной модуль имеет разрешение 108 Мп и поддерживает три режима оптического увеличения – 1x, 2x и 3x. Это позволяет гибко подбирать нужный уровень масштабирования для получения портретов с красивым размытием фона. Инновационные алгоритмы обработки снимков обеспечивают высокую детализацию и естественность изображений даже в сложных условиях.

Не менее впечатляет фронтальная камера HONOR 200 Lite, разрешение которой составляет 50 Мп. Она оснащена встроенной светодиодной подсветкой для получения ярких и качественных автопортретов. Специальные алгоритмы улучшают детализацию и проработку теней, сохраняя естественные цвета. Пользователи могут также регулировать угол обзора фронталки для съемки как крупных планов, так и более широких кадров.

Помимо камер, HONOR 200 Lite привлекает и другими техническими особенностями. Его AMOLED-экран диагональю 6,7 дюймов обладает высокой яркостью до 2000 нит, что обеспечивает отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Частота обновления дисплея 90 Гц гарантирует плавное и комфортное взаимодействие с интерфейсом.

Производительность устройства обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 6080, дополненный 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой 35-ваттной зарядки позволяет рассчитывать на продолжительное время работы между подзарядками.

Новинка поступила в продажу в трех цветовых вариантах – полночный черный, океанический голубой и мерцающий голубой. Покупатели могут приобрести HONOR 200 Lite в крупных сетевых магазинах и на маркетплейсах по рекомендованной розничной цене 32 900 рублей. До 8 июля действует специальное предложение со скидкой 4000 рублей и в подарок умные часы HONOR CHOICE Watch.

#смартфон #honor #камера #honor 200 lite #портретная съемка
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А как же америкосовские санкции на мус за ордер на арест нетаньяхи? Испужались и арестовывать передумали?
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Alt Irony
19:12
Подойди к большой луже на ультра, посмотри отражения (они чёткие). Потом вруби длсс и посмотри ещё раз. В целом, технология хорошая и третья версия не бросается в глаза, но воспоминание об этом есть.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
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Palkovvodec
19:11
Дед за океаном падает от порывов ветра.
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FelsheR-BANZzZzZz
19:10
Я тоже имею представление как управлять любым танком. На компе стоят танчики.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Tarment
19:08
Не замечал размытия с ДЛСС, наоборот с ним лучше, чем с ТАА, которое реально в Киберпанке мыло
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Palkovvodec
19:08
Зачем тебе компания? Если тебя не пристрелят как собаку при задержании, то будешь гнить в одиночной камере смертников.
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Alt Irony
19:06
Тут в статье прям упор на трассировку и молчанка про длсс. В том же киберпанке отражения становятся размытыми в длсс. А то скоро статьи будут предполагать и динамическое разрешение (ну а что - 60 ФПС ...
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