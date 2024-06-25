Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries инвестирует 6,5 млрд рублей в строительство масштабного Центра обработки данных на территории Особой экономической зоны "Дубна" в Московской области. Новый высокотехнологичный ЦОД должен стать важной частью цифровой инфраструктуры компании.

Развитие современных технологий, стремительный рост онлайн-торговли и увеличение объемов данных, которыми ежедневно оперируют крупные e-commerce-компании, диктуют необходимость постоянного совершенствования цифровой инфраструктуры. Лидеры рынка, такие как Wildberries, все активнее инвестируют в строительство мощных Центров обработки данных, способных обеспечить эффективное функционирование и дальнейшее развитие их бизнеса.

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Центр обработки данных Wildberries в ОЭЗ "Дубна" будет оснащен самым современным оборудованием и технологиями, включая системы искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации процессов и повышения эффективности. Помимо этого, новый ЦОД позволит значительно нарастить вычислительные мощности, необходимые для дальнейшего развития бизнеса Wildberries.

По словам экспертов, реализация такого масштабного и технологически продвинутого проекта в рамках ОЭЗ "Дубна" вполне логична и ожидаема. Эта площадка уже зарекомендовала себя как одна из наиболее привлекательных для размещения высокотехнологичных производств и центров обработки данных.