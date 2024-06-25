Пользователи YouTube могут вскоре получить долгожданную функцию таймера сна, позволяющую автоматически останавливать просмотр в определенное время. Это станет удобным решением для тех, кто любит засыпать под любимые видео.

Современные мобильные приложения для прослушивания музыки и подкастов уже давно предлагают пользователям функцию таймера сна. С ее помощью вы можете установить время, через которое воспроизведение будет автоматически остановлено. Это очень удобно для тех, кто любит засыпать под любимые треки или аудиокниги. Однако до сих пор лидирующее приложение для видеоконтента YouTube не имело подобной функциональности. Похоже, это скоро изменится.

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Согласно анализу бета-версии приложения YouTube для Android, компания Google тестирует возможность добавления таймера сна в свой видеосервис. Эта долгожданная функция позволит пользователям указывать время, через которое воспроизведение на YouTube будет автоматически остановлено.

Как ожидается, пользователи смогут выбрать количество часов и/или минут, по истечении которых YouTube прекратит работу. Информация о включенном таймере сна также будет выводиться в виде специального уведомления.

При этом будет предусмотрена возможность отключить таймер или продолжить просмотр, если пользователь проснется раньше. Это позволит избежать неприятной ситуации, когда интересное видео было автоматически остановлено, пока вы спали.

Стоит отметить, что введение таймера сна станет поздним, но долгожданным дополнением к YouTube. Ведь эта функция уже давно доступна в музыкальном приложении YouTube Music, а также в сторонних сервисах вроде Spotify. Пользователям смартфонов на Android даже приходилось прибегать к сторонним решениям, чтобы реализовать подобную возможность.

В то же время пользователи iPhone могли воспользоваться общесистемным таймером и настроить его на остановку воспроизведения по истечении заданного времени. Теперь же такая функциональность может появиться непосредственно в самом приложении YouTube.

Эксперты также надеются, что таймер сна получит возможность останавливать воспроизведение в конце текущего видео, как это реализовано в YouTube Music. Это было бы особенно удобно, чтобы не прерывать просмотр на середине ролика. Однако пока подтверждений этой опции нет.

В целом введение таймера сна в YouTube станет весьма полезным для многих пользователей дополнением. Теперь они смогут с комфортом засыпать под любимые видео, не опасаясь, что они будут воспроизводиться всю ночь.