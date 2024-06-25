Эксперты изучили ситуацию на российском вторичном рынке бизнес-седанов и выяснили, какие модели с пробегом за последние полгода подешевели, а какие – наоборот, прибавили в цене. Также проведен сравнительный анализ стоимости новых и подержанных автомобилей.

Выбор новых зарубежных бизнес-седанов на российском авторынке в последнее время сузился. Однако это не значит, что покупатели лишены возможности обновить свой автопарк. Многие обращают внимание на рынок подержанных машин, где можно найти достойные варианты.

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Аналитики портала 110km.ru провели исследование изменения цен на трехлетние бизнес-седаны в России с начала 2024 года. Как оказалось, некоторые модели за это время заметно подешевели, а другие, напротив, прибавили в стоимости.

Так, трехлетняя Toyota Camry подешевела за полгода на 8%, со средней цены 3,77 млн рублей в январе до 3,47 млн сейчас. При этом новый автомобиль этой модели, ввезенный по схеме параллельного импорта, обойдется покупателю в 4,5-6 млн рублей в зависимости от комплектации.

Схожая ситуация и с Kia K5 – трехлетний седан за полгода подешевел на 15%, с 3,3 млн до 2,8 млн рублей. В то же время новый Kia K5 стоит от 3,5 до 4,5 млн рублей.

Hyundai Sonata тоже стал более доступным на вторичном рынке – за полгода подержанная машина этой модели подешевела на 5%, со 2,88 млн до 2,75 млн рублей. Новый Hyundai Sonata по параллельному импорту оценивается примерно в 4 млн рублей.

В отличие от этих моделей, Mazda 6 и Skoda Superb, наоборот, прибавили в цене на вторичном рынке. Трехлетний Mazda 6 подорожал на 4%, с 2,93 млн до 3,06 млн рублей. Этот рост эксперты связывают с тем, что производство Mazda 6 в апреле было прекращено.

Skoda Superb также стал дороже, его средняя цена выросла на 8% - с 2,73 млн до 2,96 млн рублей.

Таким образом, подержанные бизнес-седаны могут предложить неплохую альтернативу новым машинам даже в непростой экономической ситуации. Главное – внимательно изучить рынок и выбрать оптимальный вариант.