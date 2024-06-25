Компания Valve объявила о старте своей ежегодной летней распродажи на цифровой площадке Steam.

Любители компьютерных игр всегда с нетерпением ждут ежегодных распродаж в Steam. И вот, спустя месяцы после прошлых крупных событий, Valve вновь открывает для геймеров возможность пополнить свои библиотеки по сниженным ценам.

реклама

Компания Valve объявила, что долгожданная летняя распродажа на платформе Steam стартует уже послезавтра, 27 июня. Как обычно, игроков ждут внушительные скидки на самые популярные и ожидаемые проекты.

В числе игр, которые, по-видимому, будут представлены с хорошими скидками, значатся Elden Ring, Baldur's Gate 3, Helldivers 2, а также Fallout 4 и Fallout 76 на волне успеха недавней телевизионной адаптации франшизы. Кроме того, в распродаже можно будет найти такие хиты, как Ghost of Tsushima Director's Cut, Red Dead Redemption 2 и Lies of P.

Распродажа продлится до 11 июля, так что у геймеров будет достаточно времени, чтобы изучить каталог и совершить выгодные покупки. Стоит отметить, что в этом году Steam также вводит новую категорию "Большие скидки", в которой, вероятно, будут представлены самые привлекательные предложения.

Важно помнить, что в случае, если игра не оправдает ожиданий или возникнут проблемы с ее запуском, Steam позволяет легко получить возврат средств в течение 14 дней при условии, что время игры не превысило 2 часов.