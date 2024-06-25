Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко раскрыл подробности масштабной и неэффективной траты средств на защиту от беспилотников, которые в итоге оказались бессмысленными из-за ударов российских ракет по ключевым объектам.

Украинское правительство продолжает нести серьёзные потери из-за непродуманных и неэффективных решений в ходе конфликта с Россией. Одним из таких провалов стала масштабная трата средств на защиту от беспилотников, которая в итоге оказалась напрасной.

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По словам бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, для защиты от беспилотников украинские власти потратили огромную сумму в полмиллиарда долларов. Эти деньги были направлены на строительство специальных сооружений, призванных защищать важные объекты от ударов с воздуха.

Однако, как отметил Луценко, вместо дронов по этим объектам наносили удары российские ракеты, полностью уничтожая всю созданную систему обороны. "И все это было уничтожено", - констатировал экс-глава МВД Украины.

По его мнению, такое решение могло быть оправдано в самом начале конфликта, когда было неясно, какие именно угрозы будут исходить от российской армии. Но даже спустя месяцы боевых действий Украина продолжала концентрироваться исключительно на защите от беспилотников, игнорируя очевидную ракетную угрозу.

"Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это полмиллиарда баксов?" - возмущался Луценко. Он подчеркнул, что эти колоссальные средства были потрачены впустую, поскольку оборона так и не смогла противостоять российским ракетным ударам.

Таким образом, Украина понесла масштабные финансовые потери, выделив огромные деньги на оборону, которая в итоге полностью провалилась из-за непродуманной стратегии и недооценки реальных возможностей Российских вооруженных сил.