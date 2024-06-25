Немецкий автогигант Audi представил две топовые версии своего флагманского кроссовера – стандартный RS Q8 и еще более мощный RS Q8 Performance. Обе модели оснащены мощными твин-турбированными моторами V8, демонстрируют впечатляющие характеристики и безумную динамику.

Автолюбители и ценители мощных автомобилей с нетерпением ждали этого события – Audi, известный своими высокопроизводительными моделями, представил два новых топовых внедорожника в своей линейке. Речь идет о модели RS Q8 и еще более экстремальном RS Q8 Performance, которые должны стать самыми мощными и быстрыми серийными автомобилями немецкой марки.

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Обе версии кроссоверов Audi RS Q8 2025 модельного года оснащены мощным 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Стандартный RS Q8 выдает 592 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Ограничитель не позволяет развить скорость выше 250 км/ч.

Однако для тех, кому не хватает мощности, Audi предлагает еще более экстремальную версию – RS Q8 Performance. Этот монстр на колесах оснащен мотором мощностью 632 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает лишь 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 280 км/ч. Более того, RS Q8 Performance установил новый рекорд круга на Нюрбургринге, преодолев Северную петлю за впечатляющие 7 минут 36,698 секунды.

Обе модели оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода Quattro. В стандартную комплектацию входят также адаптивная пневматическая подвеска, электронная система стабилизации крена и полноуправляемое шасси. Тормозная система соответствует мощным характеристикам – RS Q8 получил 420-миллиметровые передние тормоза, а версия Performance оснащена еще более внушительными карбон-керамическими дисками диаметром 440 мм.

Что касается внешнего вида, Audi предложила три новых эксклюзивных цвета кузова – Saker Gold, Askari Blue и Chili Red. Стандартный RS Q8 получил черные глянцевые акценты, в то время как Performance-версия отличается матовыми элементами из карбона. Интерьер также можно индивидуализировать с помощью фирменных спортивных пакетов.

Новые Audi RS Q8 и RS Q8 Performance уже доступны для заказа в Европе по цене 141 900 и 155 700 евро соответственно.