Акции производителя чипов для искусственного интеллекта Nvidia Corp. испытывают серьезную коррекцию, обнажив проблемы высокой оценки компании на фоне общего спада в секторе полупроводников. Несмотря на впечатляющий рост акций в этом году, трехдневная распродажа привела к рекордным для любой компании потерям стоимости.

Технологический гигант Nvidia, известный своими мощными чипами для обработки данных искусственного интеллекта, переживает настоящее потрясение на фондовом рынке. Акции компании, стремительно взлетевшие вверх в этом году, теперь оказались в зоне глубокой коррекции, демонстрируя крупнейшее трехдневное снижение стоимости компании в истории. Это событие не только показывает уязвимость производителя чипов, но и ставит под вопрос оправданность столь высокой рыночной оценки Nvidia.

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В понедельник, 24 июня 2024 года, акции Nvidia Corp. обвалились на 6,7%, продолжая негативную динамику третью сессию подряд. Этот обвал стал самым существенным однодневным падением компании с апреля текущего года. По данным агентства Bloomberg, за три торговых дня капитализация Nvidia сократилась на рекордные 430 миллиардов долларов, что является крупнейшей трехдневной потерей стоимости для любой компании в истории.

Падение акций Nvidia оказало давление на весь сектор полупроводников. Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи снизился на 3%, а акции других лидеров рынка, таких как Broadcom Inc., Qualcomm Inc. и ARM Holdings Plc, также упали в пределах 4-6%.

Несмотря на столь существенное падение, акции Nvidia в этом году по-прежнему демонстрируют впечатляющий рост почти на 140%, что делает компанию второй по результативности среди компонентов индекса S&P 500. Однако такая динамика вызывает серьезные опасения у инвесторов относительно переоцененности акций Nvidia.

"В краткосрочной перспективе вполне вероятно, что инвесторы начнут страдать от усталости от искусственного интеллекта или станут более обеспокоены концентрацией индексов", - отметил Невилл Джавери, портфельный менеджер и глава команды Empiric LT Equity в Allspring Global Investments.

Действительно, акции Nvidia торгуются в 21 раз дороже ожидаемых продаж в течение следующих 12 месяцев, что делает их самыми дорогими в индексе S&P 500 по этому показателю. Тем не менее, на Уолл-стрит по-прежнему преобладают позитивные прогнозы - почти 90% аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют покупать акции Nvidia, а средняя целевая цена указывает на потенциал роста примерно на 12% от текущих уровней.

Таким образом, резкое падение акций Nvidia, ставшее крупнейшей трехдневной потерей стоимости для любой компании, еще раз указывает на хрупкость высоких оценок компаний, связанных с бурно растущим сектором искусственного интеллекта. Аналитики Bloomberg считают, что инвесторам стоит проявлять осторожность и тщательно оценивать фундаментальные показатели, чтобы избежать потенциальных рисков в этой динамичной и высококонкурентной отрасли.