Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало внутренний отчет, в котором признает неготовность своей инфраструктуры к защите Земли от возможного удара крупного астероида. Согласно проведенным учениям, вероятность такого события в 2038 году составляет 72%, а последствия могут быть катастрофическими.





Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнародовало внутренний доклад, в котором признает серьезные пробелы в своей готовности защитить Землю от возможного удара астероида. Согласно результатам учений, проведенных экспертами агентства, вероятность столкновения Земли с крупным космическим телом в 2038 году составляет внушительные 72%.

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Размер предполагаемого астероида, как сообщается, может варьироваться от 196 до 2624 футов (60-800 м) в диаметре, с наиболее вероятным диапазоном от 328 до 1049 футов (100-320 м). Последствия его падения могут быть катастрофическими – по оценкам, затронуто может быть от 1000 до 10 миллионов человек в регионах, охватывающих Мексику, США, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Тем не менее, в НАСА признают, что на сегодняшний день у них отсутствует адекватная инфраструктура для предотвращения подобной космической угрозы. Как поясняется в докладе, не существует четко определенного процесса реагирования на такую ситуацию, и лишь единственный тест на предотвращение столкновения с Землей был успешно проведен.

"Поддержание космической миссии, готовности к стихийным бедствиям и коммуникационных усилий в течение 14-летнего периода будет сложной задачей из-за бюджетных циклов, изменений в политическом руководстве, персонале и постоянно меняющихся мировых событий", - отмечается в отчете.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, НАСА рекомендует наладить более тесное международное сотрудничество, установить четкий механизм принятия решений в случае угрозы столкновения, а также проводить регулярные учения. Только в этом случае можно будет надеяться, что в критический момент человечество сумеет достойно противостоять космической катастрофе.