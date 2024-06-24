Машиностроительный холдинг "Синара - транспортные машины" сообщил о планах поставить Российским Железным Дорогам более 290 высокоскоростных поездов для будущих магистралей. Компания уже ведет активную работу над созданием первых отечественных составов, которые должны задать новый уровень комфорта и технологичности.





Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения – одно из важнейших направлений модернизации транспортной инфраструктуры России. Для того, чтобы связать столицу и другие крупные города страны новыми магистралями, способными обеспечить передвижение пассажиров на невиданных ранее скоростях, необходимы современные, технологичные и комфортабельные поезда. Создание этих инновационных транспортных решений стало приоритетной задачей для ведущих отечественных машиностроителей.

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Отечественный холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) готовится к масштабным поставкам высокоскоростных поездов для будущих российских ВСМ. По оценкам специалистов компании, РЖД потребуется более 290 современных составов для реализации всех намеченных проектов магистралей.

В настоящий момент СТМ находится на начальной стадии работ по созданию первого отечественного высокоскоростного поезда. Уже согласован его внешний облик, а инженеры и дизайнеры СТМ сейчас активно прорабатывают различные варианты интерьерных решений будущих составов. Особое внимание уделяется созданию максимально комфортных условий для пассажиров, включая эргономичные кресла, развлекательные системы и другие премиальные опции.

Параллельно ведется работа по подбору поставщиков ключевых комплектующих и компонентов, необходимых для производства высокоскоростных электропоездов. Задача состоит в том, чтобы сформировать надежную цепочку поставок, гарантирующую бесперебойность и качество сборки. Важно, что при этом компания делает ставку на максимальную локализацию производства в России.



