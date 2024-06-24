Ученые из Новосибирска разработали уникальный метод очистки нефтяных скважин с помощью специально выделенных биоразлагающих бактерий. Данное решение позволяет значительно упростить и удешевить процесс обслуживания месторождений.

Технологические прорывы часто рождаются в отдаленных уголках страны, где ученые не скованы рамками столичных институтов и имеют возможность мыслить нестандартно. Именно в Новосибирске была разработана уникальная технология бактериальной очистки нефтяных скважин, которая может значительно повысить эффективность и экологичность добычи "черного золота".

реклама

Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) и научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора совместно создали первую в России технологию очистки нефтяных скважин с помощью специально отобранных бактерий-деструкторов.

Ученые выделили из загрязненных нефтью почв в ключевых нефтедобывающих регионах (Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) микроорганизмы, способные эффективно разрушать нефтяные отложения. Из них были отобраны наиболее перспективные штаммы с высокой скоростью роста и способностью к биодеградации.

Сама процедура очистки нефтяной скважины с применением данных бактерий предельно проста – они закачиваются непосредственно в скважину, где начинают активно размножаться и разлагать асфальтосмолопарафиновые отложения. Этот подход значительно дешевле и экологичнее традиционных методов механической или химической очистки.

"Наша технология позволит нефтедобывающим компаниям существенно снизить затраты на поддержание работоспособности скважин, а также минимизировать техногенное воздействие на окружающую среду", - отметил один из авторов разработки, сотрудник Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ.

Новое решение уже запатентовано, и теперь ученые рассчитывают на его широкое промышленное применение в ведущих нефтедобывающих регионах России.