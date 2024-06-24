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Yatri P1 Gen 2 – первый в мире электромотоцикл с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto
Непальский производитель электромобилей Yatri Motorcycles анонсировал выпуск своей новой модели P1 Gen 2, которая станет первым в мире двухколесным транспортным средством с интеграцией беспроводных технологий Apple CarPlay и Android Auto. Это позволит владельцам легко подключать свои смартфоны к дисплею мотоцикла без использования проводов.

Индустрия электротранспорта демонстрирует впечатляющие темпы развития, предлагая инновационные решения, которые меняют наше представление о мобильности. Одним из ярких примеров этого является непальский стартап Yatri Motorcycles, представивший новую модель электромотоцикла P1 Gen 2 с уникальными возможностями интеграции со смартфонами.

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Согласно заявлению компании, P1 Gen 2 станет первым в мире двухколесным транспортным средством, оснащенным беспроводной поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto. Это позволит владельцам легко подключать свои смартфоны к информационно-развлекательной системе мотоцикла без необходимости использовать дополнительные кабели.

"До сих пор возможность интеграции смартфонов была ограничена только автомобилями. Мы решили изменить это и первыми предложить такую функцию в двухколесном электротранспорте", - отметил технический директор Yatri Motorcycles Тхакур Пудель.

Благодаря беспроводному подключению, водители P1 Gen 2 смогут получить доступ к широкому спектру функций своих смартфонов прямо с панели приборов мотоцикла. Это позволит им безопасно управлять навигацией, совершать звонки, отвечать на сообщения и контролировать воспроизведение музыки, не отвлекаясь от вождения.

Помимо инновационной связи со смартфонами, новый P1 Gen 2 также получит дополнительные меры безопасности в виде защитного каркаса и слайдеров рамы. Эти улучшения будут доступны и для владельцев текущей модели P1.

Yatri Motorcycles отмечает, что в разработке P1 Gen 2 они учли обратную связь от пользователей и проанализировали данные о более чем 1 миллионе километров эксплуатации оригинальной версии. Это позволило существенно повысить производительность, комфорт и надежность нового электромотоцикла.

Хотя точные сроки выхода P1 Gen 2 пока не раскрываются, предполагается, что новинка будет представлена в 2024 году. Стоимость модели также пока не озвучивается, но для сравнения текущая версия P1 продается в Непале по цене около $4240.

#android auto #электромотоцикл #apple carplay #p1 gen 2 #yatri motorcycles #беспроводное подключение
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