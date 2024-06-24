АВТОВАЗ, российский автопроизводитель, объявил об изменении цен на некоторые модели LADA. Седан Granta и внедорожник Niva Travel претерпели ценовые корректировки, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Российский автогигант АВТОВАЗ продолжает оптимизировать ценовую политику на свои модели, стремясь сбалансировать доступность и прибыльность. Недавно компания объявила об изменении стоимости на седан Granta и внедорожник Niva Travel, учитывая текущие рыночные условия и потребности покупателей.

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Одним из наиболее заметных шагов АВТОВАЗА стало повышение цены на седан LADA Granta в комплектации Comfort'24 Plus. Этот автомобиль подорожал на 50 тысяч рублей, что составляет около 4,1% от предыдущей стоимости. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении лифтбека Granta в версии Club'24 – его цена выросла на 30 тысяч рублей (2,3%).

В то же время внедорожник LADA Niva Travel продемонстрировал разнонаправленную динамику. Модели в комплектациях BLACK'24, KHL'24 и Luxe'24 подорожали на 23 тысячи рублей, что соответствует 1,5-1,6% увеличения. Однако версия Comfort'24 стала доступнее для покупателей, снизившись в цене на 7 тысяч рублей.

Таким образом, АВТОВАЗ проводит точечные корректировки цен, учитывая как спрос на отдельные версии, так и необходимость оптимизации ценового позиционирования своих моделей на рынке.