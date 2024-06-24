Китайский космический корабль "Чанъэ-6" отправляется на Землю, неся на борту уникальные образцы грунта, собранные с обратной стороны Луны. Эта историческая миссия позволит ученым впервые изучить состав и структуру дальней стороны Луны.

Китай продолжает покорять космические высоты, удивляя мировое сообщество новыми впечатляющими достижениями. На этот раз на пути домой находится космический корабль "Чанъэ-6", который доставит на Землю первые в истории образцы грунта с загадочной обратной стороны Луны. Эта уникальная миссия обещает открыть новые горизонты в изучении нашего естественного спутника и пролить свет на тайны ранней Солнечной системы.

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Космический корабль "Чанъэ-6" в настоящее время завершает свое сложное 53-дневное путешествие, включающее посадку на Луну, отбор проб и возвращение на орбиту. Около 21 июня он, вероятно, запустил двигатели для выхода на траекторию возвращения на Землю. По данным наблюдений любителей-астрономов, корабль движется в сторону нашей планеты, а возвращаемая капсула с бесценным грузом должна приземлиться в Китае утром 25 июня.

Уникальность этой миссии заключается в том, что она впервые в истории человечества доставит на Землю образцы с обратной стороны Луны. Раньше все собранные лунные пробы были с видимой стороны спутника Земли. Новые образцы позволят ученым исследовать состав и эволюцию дальней части Луны, которая всегда обращена в противоположную от нас сторону.

Одной из ключевых особенностей миссии "Чанъэ-6" стало использование специального ретрансляционного спутника Queqiao-2, обеспечивавшего устойчивую связь с Землей даже из-за горизонта Луны. Это решение сыграло важную роль в успешном проведении всех этапов экспедиции.

После сложнейшего процесса посадки, сбора проб и возвращения на окололунную орбиту, "Чанъэ-6" сбросит возвращаемую капсулу, которая и доставит драгоценные образцы обратной стороны Луны на Землю. Ожидается, что приземление капсулы произойдет в Китае в районе Внутренней Монголии 25 июня.

Собранные учеными образцы смогут пролить свет на множество загадок, связанных с формированием и эволюцией Луны. Различия между ближней и дальней сторонами спутника Земли давно вызывают интерес исследователей, и новые данные могут стать ключом к пониманию ранней истории всей Солнечной системы.