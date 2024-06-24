Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
ASUS представила новые видеокарты серии RTX 40, в том числе, с белоснежным дизайном
ASUS, ведущий производитель компьютерной техники, представил новые захватывающие видеокарты серии RTX 40, включая RTX 4070 Ti SUPER TUF OG и линейку DUAL EVO White. Эти инновационные продукты поразят пользователей своей производительностью и стильным белоснежным дизайном.

Мир компьютерных технологий не перестает удивлять нас своими инновациями. На этот раз компания ASUS, известный производитель высококачественной техники, представила две новые серии видеокарт, которые обещают стать настоящим украшением любого игрового или рабочего ПК. Это RTX 4070 Ti SUPER TUF OG и линейка DUAL EVO White, которые поражают не только своими техническими характеристиками, но и элегантным белоснежным дизайном.

реклама

Одна из наиболее интересных новинок в линейке ASUS – это RTX 4070 Ti SUPER TUF OG. Эта карта выделяется тем, что она получила кулер от более старых моделей RTX 30 серии, хотя сама по себе является представителем нового поколения. ASUS не впервые использует такой подход, возвращая проверенный временем дизайн для своих новых видеокарт.

Новая RTX 4070 Ti SUPER TUF OG имеет размеры 325,9 x 140,2 x 62,8 мм и занимает 3,2 слота. Это немного меньше и тоньше, чем обновленный дизайн TUF (305 x 138 x 65 мм). Главное отличие – использование старого логотипа GEFORCE RTX на боковой и задней панелях, в отличие от обновленного шрифта, который применяется в серии RTX 40.

Помимо RTX 4070 Ti SUPER TUF OG, ASUS также представила новую серию DUAL EVO White. Эти видеокарты доступны в двух вариантах – RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Последний отличается меньшим количеством ядер CUDA – 5888 вместо 7168 в версии SUPER.

Все четыре модели DUAL EVO White имеют компактные размеры 227x123x50 мм и занимают 2,5 слота. Они оснащены двумя вентиляторами и отличаются своим белоснежным дизайном, который делает их уникальными в линейке ASUS RTX 40. Интересно, что эти видеокарты имеют нестандартное расположение портов, включая два HDMI 2.1a и три DisplayPort 1.4a.

Таким образом, ASUS предлагает своим пользователям широкий выбор высокопроизводительных видеокарт с элегантным белым дизайном, которые станут идеальным решением как для геймеров, так и для тех, кто ценит эстетику своего рабочего места.

#видеокарты #asus #новинки #rtx 4070 ti super #rtx 4070 dual evo white #белый дизайн
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
1
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
3
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
В России за три года удвоилось производство станков
13
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
6
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
3
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
3
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
1
Samsung борется со складками на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6
+
Чипсет Snapdragon 8 Gen 4 с кремниевыми батареями и LPDDR5T сделают будущие смартфоны дороже
2
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
5
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
1
YouTube скоро начнет отслеживать действия пользователей iOS на сайтах и в приложениях
1
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+

Популярные статьи

Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
98
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
20
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
5
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
27
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
39
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
7
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
14
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
7
США одобрили продажу дронов-камикадзе Тайваню, а Китай в ответ ввел санкции против Lockheed Martin
+

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
09:49
Правильно, доллар надо окончательно добить, очень умно)
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
FelsheR-BANZzZzZz
09:48
Топовому компу - топовый корпус! Ведь глаз не оторвать, как хорошо получилось!
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Windmark
09:46
Разве эта проблема в железе ? Утечка памяти . Игры сейчас как не в себя жрут vram и озу
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Чatо -- Боt
09:45
А есть ли мальчик?
Начальник украинской разведки Буданов признал проведение операций на территории России
Чatо -- Боt
09:44
Офигеть, мелкобриты-вучОные наконец-таки решились поиграть в РЭБ и заходят сразу с козырей. Перемога, йопть!
Financial Times: Великобритания работает над оружием, способным массово выводить БПЛА из строя
FelsheR-BANZzZzZz
09:44
еще богаче)
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
FelsheR-BANZzZzZz
09:42
Откуда у шишинбека унитаз, он же не был на украине!
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Родион Вестов
09:38
Это украинский дурачок думает, что ЦРУ будет вечно его прикрывать, поскольку он курирует продажи оружия, выделенного как бы для хохлов, третьим странам. Пусть поинтересуется судьбой ахентов типа Литви...
Начальник украинской разведки Буданов признал проведение операций на территории России
Алексей Кахаров
09:38
А я бы не смывал😆
Во Флориде парковка с новыми Tesla Cybertruck подверглась нападению вандалов
OgoGoLog
09:37
А точно перестали? https://nvo.ng.ru/history/2007-01-19/5_trade.html Любимое занятие США трговля с врагами через 3-и страны.
В России за три года удвоилось производство станков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем