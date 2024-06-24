ASUS, ведущий производитель компьютерной техники, представил новые захватывающие видеокарты серии RTX 40, включая RTX 4070 Ti SUPER TUF OG и линейку DUAL EVO White. Эти инновационные продукты поразят пользователей своей производительностью и стильным белоснежным дизайном.

Мир компьютерных технологий не перестает удивлять нас своими инновациями. На этот раз компания ASUS, известный производитель высококачественной техники, представила две новые серии видеокарт, которые обещают стать настоящим украшением любого игрового или рабочего ПК. Это RTX 4070 Ti SUPER TUF OG и линейка DUAL EVO White, которые поражают не только своими техническими характеристиками, но и элегантным белоснежным дизайном.

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Одна из наиболее интересных новинок в линейке ASUS – это RTX 4070 Ti SUPER TUF OG. Эта карта выделяется тем, что она получила кулер от более старых моделей RTX 30 серии, хотя сама по себе является представителем нового поколения. ASUS не впервые использует такой подход, возвращая проверенный временем дизайн для своих новых видеокарт.

Новая RTX 4070 Ti SUPER TUF OG имеет размеры 325,9 x 140,2 x 62,8 мм и занимает 3,2 слота. Это немного меньше и тоньше, чем обновленный дизайн TUF (305 x 138 x 65 мм). Главное отличие – использование старого логотипа GEFORCE RTX на боковой и задней панелях, в отличие от обновленного шрифта, который применяется в серии RTX 40.

Помимо RTX 4070 Ti SUPER TUF OG, ASUS также представила новую серию DUAL EVO White. Эти видеокарты доступны в двух вариантах – RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Последний отличается меньшим количеством ядер CUDA – 5888 вместо 7168 в версии SUPER.

Все четыре модели DUAL EVO White имеют компактные размеры 227x123x50 мм и занимают 2,5 слота. Они оснащены двумя вентиляторами и отличаются своим белоснежным дизайном, который делает их уникальными в линейке ASUS RTX 40. Интересно, что эти видеокарты имеют нестандартное расположение портов, включая два HDMI 2.1a и три DisplayPort 1.4a.

Таким образом, ASUS предлагает своим пользователям широкий выбор высокопроизводительных видеокарт с элегантным белым дизайном, которые станут идеальным решением как для геймеров, так и для тех, кто ценит эстетику своего рабочего места.