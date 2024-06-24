Российские инженеры разработали уникальный беспилотный летательный аппарат, способный перевозить грузы массой до 30 килограммов на расстояние до 700 километров.

Разработка беспилотных летательных аппаратов, способных решать широкий спектр задач, является одним из важных приоритетов для отечественной промышленности. Недавно российские инженеры создали дрон, который установил новые рекорды по грузоподъемности и дальности полета среди отечественных БПЛА.

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Команда разработчиков из Санкт-Петербурга "Тихие Крылья" приняла участие в очередном этапе технологического конкурса НТИ Up Great по беспилотной перевозке грузов и одержала победу. Им удалось создать беспилотный летательный аппарат, способный поднять в воздух груз массой свыше 30 килограммов и преодолеть расстояние до 700 километров без посадки.

По словам экспертов, российский дрон стал рекордсменом в своей весовой категории как по грузоподъемности, так и по дальности беспосадочного полета. Аппарат под названием "Легионер Е33" был успешно протестирован на специально оборудованном аэродроме в Московской области. За время испытаний он совершил 20 взлетов и посадок, преодолев дистанцию в 660 километров за 9 часов 41 минуту и доставив в общей сложности 200 килограммов грузов.

Разработчики отмечают, что такие БПЛА могут быть востребованы для доставки товаров в труднодоступные районы, проведения дистанционной разведки и мониторинга местности, а также для решения других задач. Важно, что аппарат способен не только взлетать вертикально, но и совершать вертикальную посадку, что значительно расширяет возможности его применения.