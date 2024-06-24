Разработка беспилотных летательных аппаратов, способных решать широкий спектр задач, является одним из важных приоритетов для отечественной промышленности. Недавно российские инженеры создали дрон, который установил новые рекорды по грузоподъемности и дальности полета среди отечественных БПЛА.
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Команда разработчиков из Санкт-Петербурга "Тихие Крылья" приняла участие в очередном этапе технологического конкурса НТИ Up Great по беспилотной перевозке грузов и одержала победу. Им удалось создать беспилотный летательный аппарат, способный поднять в воздух груз массой свыше 30 килограммов и преодолеть расстояние до 700 километров без посадки.
По словам экспертов, российский дрон стал рекордсменом в своей весовой категории как по грузоподъемности, так и по дальности беспосадочного полета. Аппарат под названием "Легионер Е33" был успешно протестирован на специально оборудованном аэродроме в Московской области. За время испытаний он совершил 20 взлетов и посадок, преодолев дистанцию в 660 километров за 9 часов 41 минуту и доставив в общей сложности 200 килограммов грузов.
Разработчики отмечают, что такие БПЛА могут быть востребованы для доставки товаров в труднодоступные районы, проведения дистанционной разведки и мониторинга местности, а также для решения других задач. Важно, что аппарат способен не только взлетать вертикально, но и совершать вертикальную посадку, что значительно расширяет возможности его применения.